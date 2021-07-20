Kurban Etinden Dana Kavurma Nasıl Yapılır? Kurban Eti Kavurma Tarifi

Mübarek Kurban Bayramı coşkusunun yaşandığı sıralarda pek çok ailenin tercihi kurban etinden dana kavurma yapmak olacak. Tam kıvamında kurban etini yapmak için konu hakkında araştırmalar yapılmaya başlanırken sizin için püf noktalarını da yazdık. İşte ilave edilen baharatlar ile kavurmayı tatlandırmanın yolları ve kurban etinden dana kavurma yapmak için gerekenler...

Kurban bayramın ilk günü dolayısı ile pek çok kişinin gündeminde bulunan dana kavurma tarifi ve yemeğin nasıl hazırlanacağı hakkında detaylı bilgileri sizler için yazdık. Yumuşak, ağızda dağılan ve lezzetli kavurma yapmanın yolları haberimizin devamında yer almaktadır.

Özellikle bayramın ilk gününde tercih edilen ve Bayram sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alan dana kavurma tarifini yapmak için gereken malzemeler 1 kilogram kuzu but eti, bir çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı tereyağı ve bir tatlı kaşığı kekiktir. İsteğe göre 1/2 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 1 adet büyük boy domates ve 2 adet yeşil sivri biber de eklenebilir.

Kavurma işlemi için kuzunun kendi yağının yeterli olacağı bilinmektedir. Bununla birlikte yemeğin lezzetini arttırmak amacı ile küçük parçalar halinde doğranan kuzunun kendi yağı da kullanılabilmektedir.

But etinin yağlı tarafından çıkartılmış olan kuzu eti küp küp şeklinde doğranır ve kavurma işlemi sırasında kuzu etinin kendi yağı ayrıca kullanılacak ise onlar da küçük parçalar haline getirilir. Kuzunun iç yağı eritilir ve tencereye doğranan kuzu etleri aktarılır. Daha sonra çok fazla karıştırmadan yüksek ateşte etler mühürlenir ve tencere kapağı kapatılır.

Kısık ateşte yaklaşık olarak 35 dakika kadar pişirilmesi tavsiye edilmektedir. Kullanılan etin dinlenme süresi ve ırkına göre pişirme süresinin değişiklik göstereceği unutulmamalıdır. Kavurma aşaması ardından kekik ve tuz eklenmesi de önerilmektedir.