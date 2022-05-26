Özel Sektörde Çalışma Yapan Kişilere İkramiye Müjdesi! Kurban Bayramı’nda Çalışan Bireylere 2 bin TL’den Fazla İkramiye Ödemesi Geliyor. 2021 senesinin Aralık ayında rekor seviyelere gelen döviz kuru ve altın düzeyleri birçok ürüne yüksek zamların gelmesine neden oldu ve herkes geçim yapma konusunda zorlanmaya başladı. Temmuz ayında asgari ücrete senenin ikinci zammının gelip gelmeyeceğine yönelik konuşmalar sürerken asgari ücretlilere müjdeli ikramiye haberi geldi. Konuya dair Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy meclise asgari ücretlilere ikramiye ödenmesine yönelik yasa teklifi sunduğu ifade edildi.

Kanun Teklifi Verilmiş Oldu

Giderek artmaya devam eden enflasyonla beraber asgari ücretle çalışanların daha sık geçim derdi yaşadığını görüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda meclis gündemine bu konuda bir teklif sunuldu. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişim yapılmasına yönelik kanun içerisinde asgari ücretliler adına ikramiye ödemesi teklifi sunulmuş oldu.

Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy beyefendinin meclise sunmuş olduğu bu yasa teklifine yönelik detaylar da açıklandı. Gelen resmi ifadelere göre teklifin onaylanması halinde asgari ücretli olarak çalışma yapanlara Kurban Bayramı’ndan önce maaşlarının yarısı kadar 2 bin 125 TL meblağ şeklinde ikramiye verilmiş olacak.

Bu ikramiyelerin bayram öncesinde veriliyor olması birçok asgari ücretli çalışanı mutlu edecek bir haber olarak radarımıza girmiştir. Detaylar ve netlik en kısa süre içerisinde belli olacaktır. Güncellenmiş haberi okumayı unutmayın.