Kurban Bayramı tatili 11 gün olur mu? Bayram tatili 15 Temmuz'la birleştirilecek mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram'da yasak olacak mı? İşte detaylar...

Kurban Bayramı bu sene 20 Temmuz 2021 Salı günü başlayacak. Kurban Bayramı 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü arefe olacağı için vatandaşlar, Kurban bayramı tatili ne kadar olacak merak etmektedirler. Kurban Bayramı tatili bu sene 9 gün olarak kutlanacak.

Merak edilen bir diğer konu ise, 15 Temmuz tarihi resmi tatil olmasından dolayı, iki tatilin birleşecek mi merak etmektedirler. Kurban Bayramı tatili ile 15 Temmuz birleşirse, 11 gün tatil olmuş olacak.

Kurban Bayramı Kaç Gün?

Kurban Bayramı Tatili, 20 Temmuz ile 23 Temmuz arasında olacak. 19 Temmuz günü Arefe olacak ve bu arefe günü de tam gün tatil olacak. Cumartesi Pazar günleri de eklenerek 9 gün tatil başlayacak. 16 Temmuz Cuma günü mesai bitiminde başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 gün başlayacak ve 26 Temmuz Pazartesi sabah mesai başlayacak.

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

Bayram Tatili 15 Temmuz'da Birleşecek mi?

Kurban Bayramı Tatili, 15 Temmuz ile birleştirilmesi planlanıyor. Bunun için Temmuz'un ilk haftası değerlendirme yapılacak. Eğer onay gelirse, Kurban Bayramı Tatili ile 15 Temmuz birleşecek ve 11 gün tatil yapılacak. Turizmciler ve tatile gidecek kişiler Kurban Bayramı tatilini 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle birleşmesini istiyor. 9 Gün kabul edilen bayram tatili 11 gün olabilir. İleriki günlerde bu konu hakkında bilgiler verilecek.