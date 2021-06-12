Kurban Bayramı Ne Zaman 2021?

Vatandaşlar son zamanlarda Kurban Bayramı 2021 ne zaman başlıyor şeklinde araştırmalar yapmaya başladı ve sorunun cevabını merak etti. Diyanet İşleri Başkanlığı ise Kurban Bayramı tarihi ile ilgili yayınlar yapmış ve bu şekilde konuya netlik kazandırılmıştır. Vatandaşlar tarafından merak konu olan ve gündemde yer alan Kurban Bayramı hakkında detaylar haberimizin devamında yer almaktadır. Ramazan Bayramı sonrasında Kurban Bayramı, kurban ibadeti ile gerçekleştirilecek olup bu tarihin ne zaman olacağı tartışılmaya başlamıştır. 2021 Kurban Bayramı'nın ayın kaçına denk geldiği ve kaç gün tatil olduğu ile ilgili detaylı bilgiler haberimizdedir.

Ülke gündeminde yer alan Kurban Bayramı’nın ne zaman olduğu ve ayın kaçına denk geldiğini sizler için araştırdık. Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelmektedir ve bayram günü ise 20 Temmuz 2021 tarihinde başlamaktadır. 23 Temmuz 2021 tarihinde ise bayram sona erecektir ve tatil 4 gün sürecektir.

23 Temmuz Cuma günü, Kurban Bayramı tatilinin son günü olmaktadır. Oldukça uzun bir süredir devam eden korona virüs sebebi ile Kurban Bayramı’nda yasakların olup olmayacağı henüz net olan bir konu değildir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konu ile ilgili açıklama yaptığı zaman gerekli olan haberler yazılacaktır.

Bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılınması ardından bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden yani sabah namazı vakti girdikten sonra başlayan kurban kesim vakti önemli bir konudur. Hanefiler bu durum ile ilgili olarak bayramın 3. günü akşamına kadar devam ettiğini ve bu süre içerisinde gece ve gündüz olmak üzere kurban kesilebileceğini söylemektedir. Fakat kurbanların gündüz vaktinde kesilmesin daha uygun olduğu açıklanmıştır. Diğer taraftan Şafiilere göre ise 4. gün gün batımına kadar kurban kesiminin gerçekleştirilebileceğine inanılmaktadır.

