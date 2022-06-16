Kurban Bayramı ikramiyesi değişti! Yatacak tarih ve tutarı belli oldu

Bayram ve Kurban Bayramı'nda yılda iki kez verilen ikramiyeler, bayram yaklaştıkça yeniden merak konusu oluyor. Son olarak Ramazan Bayramı’nda emekli ikramiyesi 1.100 lira ödenecek. Resmi olarak açıklanmayan emekli ikramiyelerinin de tıpkı önceki bayram ikramiyesi ödemelerinde olduğu gibi tatilden bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

Tatil yaklaştıkça emekliler için önemli bir ek gelir olan emeklilik ikramiyeleri araştırılmaya başlandı. Emeklilik tatil ikramiyesi için bir tarih belirlenmedi, ancak Kurban Bayramı'ndan bir hafta önce ödenmesi bekleniyor. Henüz resmi olarak açıklanmayan emeklilik ikramiyelerinin de önceki bayram ikramiyesi ödemelerinde olduğu gibi tatilden bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda kutlanan Ramazan Bayramı'nda bayram ikramiyesi 1.100 liret olarak hesaba aktarılıyor. Kurban Bayramı için emeklilik ikramiyesinde bir artış duyurusu yapılmadı, ancak 1100 liralık bir depozito daha bekleniyor.

Merak Artıyor!

Bayram yaklaşırken emeklilerin en çok merak ettiği soruların başında tatil ikramiyesi geliyor. Geçtiğimiz aylarda Ramazan Bayramı'nda vatandaşların hesaplarına bayram ikramiyesi yatırıldı. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yılda iki kez verilen bayram ikramiyelerinin tarihleri sorgulandı. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman ve ne kadar ödenir?

2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Hesaba yılda iki kez yatırılan emekli ikramiyeleri bu yıl da incelendi. Bazıları, ikramiyenin Kurban Bayramı'ndan önce ödenip ödenmeyeceğini sorguladı. Bir de ücretlerin artırılıp artırılmayacağı sorusu var. Peki bayram ikramiyeleri ne zaman ödeniyor?

Her yıl tahsis edilen tatil ikramiyeleri tatilden kısa bir süre önce gözden geçirilir. Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz 2022'de başlayacak. Temmuz ayı başlarında emekliler için bir kurban ikramiyesi şöleni bekleniyor. Ramazan Bayramı boyunca ödül 1100 TL olarak belirlenmişti Kurban Bayramı’nda da ikramiyelerin 1100 TL olması bekleniyor.

Bonusun artıp artmayacağı merak edilirken, Kurban Bayramı'nda verilen bayram ikramiyesi şu anda 1.100 lira olarak değerlendiriliyor. Tatil ikramiyelerinin enflasyon nedeniyle artma ihtimali de var. Ancak resmi rakamlar net değil.

Geri Sayım Başladı!

Emeklilere bayram ikramiyesi ile 2022'ye geri sayım başladı. Kanuna göre, emeklilere bayramdan önce, bayramda ve bayramda olmak üzere her yıl iki bayram ikramiyesi ödenmesi kararlaştırıldı. Emekliler için bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında 1.000 lira olarak açıklandığında ödendi. Emeklilik izni ikramiyesi son iki yılda artırılmamış olmasına rağmen 2021 yasasına göre ikramiye artışı olarak 100 liralık artış eklenmiş ve 1.100 liralık ödemeye devam edilmiştir.

Yükselen enflasyon rakamlarının ardından gözler yeniden ikramiye miktarlarına çevrildi. Korona virüs pandemisi ile mücadelede alınan tedbir ve yasaklardan en çok etkilenen gruplardan emekliler büyük geçim sıkıntısı yaşarken, 2022'de emeklilik büyümesi beklentilerin altında kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyona karşı çıkanları baskı altına almayacaklarına söz verirken, duruma göre yeni güncellemeler yapabileceklerini duyurdu.

Enflasyon Rakamları Yükseliyor!

Enflasyon rakamları tüm hızıyla yükselmeye devam ederken gözler bu kez 2022 emeklilik tatil ikramiyesine çevrildi. Ramazan ayına sayılı günler kala emekliler, 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ve yerine getirilmesi gereken büyük bir maaş zammı talep ediyor.

Emeklilik izni ikramiyelerindeki artışı kaleme alan ekonomi yazarı Faruk Erdem, artış için masada dört rakam olduğunu açıkladı. Yükselen enflasyon masadaki en önemli ihtimal olarak görülüyor. Daha önceki faiz artırımlarında enflasyon verileri baz alınmıştı. Emeklilik izin ikramiyesi enflasyonist ise %36,08 oranında artarak emekliye iki tatil için 1.496 lira tatil ikramiyesi olmak üzere toplam 2.993 lira ödenecek.

Tablodaki diğer bir fiyat artış formülü, yeniden değerleme oranı olarak ağırlık ekler. Yeniden değerleme oranı, devletin belirli vergi oranlarında kullandığı büyüme oranı olarak ifade edilmektedir. Oran %36,02 olarak açıklandı. Bu durumda Ramazan Bayramı İkramiyesi 1.498,20 kuruş olacaktır.