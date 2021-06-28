Kurban Bayramı Hangi Gün 2021 Sorusu Diyanet Takvimiyle Yanıt Buldu

Koronavirüs ve tedbirler kapsamında uzun süredir evlerine kapanan vatandaşlarımız dört gözle 2021 Kurban Bayramı tatilini bekliyorlar. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte araştırmalarda hız kazandı. Bayram hangi gün, tatil kaç gün olacak, 9 gün mü yoksa 11 gün mü gibi sorular herkes tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte ise akıllara takılan tüm sorular yanıt bulmuş oldu.

BAYRAMDA YASAK YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz sonrasında birçok tedbir kaldırılacak. 20 Temmuz günü başlayacak olan Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımız birçok tedbirden muaf olacaklar. Sıcak havaların etkisini göstermesiyle birlikte binlerce vatandaşımız şimdiden kendilerini tatil bölgelerine atmıştı. Uzun soluklu bir tatil için milyonlarca kişi Kurban Bayramı tatilini bekliyor. İşte bayram hakkında detaylar;

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak. Bayramın son günü ise 24 Temmuz olarak açıklandı.

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

20 Temmuz günü başlayacak bayram için Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından açıklanan takvim şu şekilde:

Arefe Günü 19 Temmuz Pazartesi

Bayramın 1. günü 20 Temmuz Salı

Bayramın 4. günü 24 Temmuz ise Cuma gününe denk gelmektedir.

Arefe günü izin almayı planlayan binlerce kişi 9 günlük uzun bir tatil yapabilecek.

OTELLERDE YER YOK!

Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yılı aşkın süredir evlerinde oturan vatandaşlarımız, yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil bölgelerine akın etti. Tatil için Kurban Bayramı tatilini bekleyenler ise otel rezervasyonlarını erkenden gerçekleştirdi. Dolar kuru nedeniyle yabancı tatilcilerin ilk seçenekleri arasına yerleşen Türkiye'de, otellere yoğun ilgi gösteriliyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun talep göstermesiyle birlikte otellerin oda fiyatları aşırı derecede artarken doluluk oranları 0'e yaklaştı.