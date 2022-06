Kurban Bayramı Gelmeden Evvel Et Fiyatlarını Merak Eden Kişiler İçin Tavuk Bonfile Kuşbaşı Kıyma Fiyatları Belirlendi

Özellikle bu yıl Kurban kesemeyecek durumda olan vatandaşlar bonfile kuşbaşı kıyma tavuk göğsü fiyatlarını ne kadar olunacağını öğrenmek istiyor. Kurban Bayramı evlerinde et fiyatlarını merak edenleri alakadar eden bu haberde Et ve Süt Kurumu internet sayfası üzerinden kırmızı et ya da beyaz et fiyatlarının ne kadar olduğu açıklanmış durumda.

Et ve Süt Kurumunu Et Satış Fiyatları

Kırmızı et kilosu Ortalama olarak 80 liradan başlayıp 228 liraya kadar ulaşmış durumda. Bu durumda sığır kıyma 83 TL sığır kuşbaşı 92 TL sığır biftek ve rosto 117.50 kuruş Türk lirası, sığır kontrfile 145 TL sığır pirzola 152 TL sığır bonfile 228 TL olarak açıklanmıştır. Beyaz et sahasında olan fiyatlar ise tüm tavuk 28 TL 50 kuruş Mangallık olan gövde tavuk eti ise 32,75 TL tavuk but 30 lira tavuk but spesiyal 34.50 kuruş tavuk göğüs spesiyal 31.75 tavuk göğüs kanatsız 31.75 tavuk kanatın kilosu 36 lira 50 kuruş tavuk bagetin kilosu 33,75 lira tavuk pirzola 38.75 kuruş tavuk sarma 38.75 kuruş tavuk fileto derili olarak 40,50 lira tavuk fileto derisi olarak 47,75 kuruş tavuk ciğer 17.25 kuruş tavuk taşlık fiyatı ise 21 TL'den satışa çıkacak.

Bakanlıktan Kırmızı Et Fiyatları İle Alakalı Açıklama

Tarım ve orman bakanlığı Et ve süt kurumunun gerçekleştirmiş olduğu Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında Nihayet tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gidildi. Amerika Birleşik Devleti'nde de gıda enflasyonu kobit 19 salgının etkisi ile son dönemde büyük bir artış gösterirken et fiyatlarındaki sert Yükseliş tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beştepe'de Çiftçilere seslenerek hayvancılık konusunda Maalesef vatandaşlarımıza hala istediğimiz şekilde uygun fiyatlardan et sunamadığımızı belirtmek isterim diye ifadeler kullandı.

Kırmızı Et Ne Kadar Oldu

Tuik geçen yıllarda vermiş olduğu rakamlara göre 2003 senesinde dana etinin kilogram fiyatı 9 liradan satışa sunulurken bu rakam 2019 yılında 40 liraya kadar çıkmıştı.

Tavuk etinde de bu durum değişiklik göstermedi. 2003 senesinde 2.6 milyon 2.6 TL civarında satışa sunulmuş olan tavuk etinin kilogram fiyatı 2019 yılında 11 liraya kadar dayanmıştı. Tabii bu 16 senelik zam zarfı içinde et fiyatlarındaki artışını önlemek için hükümet pek çok önlemler aldığı. Bunlardan bir tanesi et ithalatı İkincisi ise büyük marketlerde ucuz kırmızı et satışı olarak yapıldı. Fakat 2022 senesinde et fiyatları zirveyi yaşadı. En düşük kırmızı et fiyatı 80 liradan en yüksek kırmızı et fiyatı ise 228 liraya kadar yükseltildi.

9 Temmuz tarihinde Türkiye genelinde Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar et ihtiyacını gidermek için fiyatların ne şekilde olacağını merak ederken özellikle bu sene kurban kesme durumu olmayan vatandaşlar et teminini gerçekleştirirken kaç liraya et alacaklarını merak ediyor. Et fiyatlarındaki hızlı artış Artık çoğu ailelerde eti ağlamaz duruma getirmiştir. Et ve Süt Kurumu internet sayfası üzerinden açıklamış olduğu kırmızı et ve beyaz et fiyatları ile gelen listede yine fiyatların yüksek oranlarda olduğu görülüyor. Et fiyatlarındaki artış bu şekilde devam etmesi durumunda artık birçok ailenin evine et giremez hale gelecektir. Kırmızı et de artış olduğu gibi beyaz ette de yüksek oranlarda satışa sunulan tavuk etinin de artış olduğu görülmekte