Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? Emeklinin beklediği kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplarda olacak? Kurban bayramı emekli ikramiyelerinde son dakika gelişmeleri neler? İşte son dakika yapılan açıklamalar...

Emeklilerin Ramazan Bayramı öncesinde aldığı emeklilik ikramiyeleri Kurban Bayramı öncesinde de 1100 TL olarak ödenecek. Bunun için hangi tarihte yatacağı merak konusu olmaktadır. Mayıs ayında ilk bayram ikramiyelerini alan emekliler, Temmuz ayında da ikinci emekli ikramiyelerini alacaklar. Temmuz ayında emekliler için kazanç ayı olarak geçecek. Temmuz ayında zamlı maaş alacak emekliler ayrıca emekli bayram ikramiyesi de alarak ayda 2 kere kazanç sağlamış olacaklar. Peki Temmuz'da yatacak olan emekli ikramiyeleri detayları belli oldu mu? İşte açıklamalar...

Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?

Emekli olan kişiler, gözünü Temmuz ayında verilecek olan bayram ikramiyelerine çevirdi. Paranın bayramdan önce yatacağı için hangi tarihlerde yatacağı henüz belli olmadı. Yapılan hesaplamalar ile birlikte 15 Temmuz itibariyle emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı konuşuluyor. Ramazan bayramında olduğu gibi 1100 TL olarak ödenecek Kurban Bayramı ikramiyeleri, emekli maaşı aldığınız hesaba yatacaktır.

Bayram Ne Zaman?

Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı gününe denk geliyor. Pazartesi günü yarım günlük bir tatil olacak. Eğer Pazartesi günü de tam gün olarak tatil ilan edilirse, bayram tatili 9 gün olacak. Emekli ikramiyeleri içinde bayramdan önce ödenmesi gerekiyor. Buna göre Kurban bayramına 1 hafta kala, hesaplara yatması beklenmektedir. Emekli ikramiyeleri için başvuru yapmanıza gerek yoktur. Maaşınıza göre 1100 TL ödeme yapılacaktır. Emekli maaşı aldığınız banka hesabına SGK tarafından yatırılacağı için sorgulamasını kendi emekli maaşı aldığınız hesap üzerinden yapabilirsiniz.

Kurban bayramı emekli tarihleri için ayrıca 5 Temmuz ile 11 Temmuz arasında da ödeme yapılacağı duyurusu yapılmıştı. Tam tarih Temmuz'ayının ilk haftasında belli olacak ve resmi gazetede yayınlandıktan sonra hesaplara geçecek.

Temmuz da Zam Yapılacak

Emeklilerin beklediği bir diğer haber ise Temmuz zammı olacak. Temmuz zammı ile birlikte, sizlerde emekli maaşınızı bayramdan önce zamlı alabileceksiniz. Ocak ve Haziran ayı enflasyon ortalamasına göre bu işlemler yapılmaktadır.