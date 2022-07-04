Kurban Bayramı 2022 Ne Zaman, Ayın Kaçında Başlıyor, Kaç Gün?

2022 senesi Temmuz ayının ilk haftası ile birlikte Kurban Bayramı’nın ne zaman olduğu öne çıkan başlıklar arasında gösterildi. Senenin ikinci dini bayram olarak bilinen Kurban Bayramı’nda kurban ibadetlerinin idrak edileceği belirtilirken milyonlarca vatandaş da bu sene kurban bayramının hangi günlere geldiğini merak etti. Diğer taraftan izin günleri hakkında da araştırma yapan pek çok kişi Kurban Bayramı'nda tatil günlerine odaklandı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı hakkında beklenen açıklamayı yaptı ve konu gündemde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında 2022 Kurban Bayramı hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve izin günlerini aktardı. Söz konusu Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile birlikte 15 Temmuz tarihini takip eden çarşamba ve perşembe günlerinin de idari izin sayılacağı açıklandı. Peki 2022 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, bayrama kaç gün kaldı?

2022 Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Sürecek?

Bu sene Kurban Bayramı öncesinde Kabine Toplantısı’nda alınan kararlar ile Kurban Bayramı tatili tarihleri netlik kazandı ve konu hakkında detaylar araştırma konusu oldu. Kurban Bayramı’nın hafta sonu başlayacağı öğrenilirken vatandaşlar da tatil günlerinin 9 güne çıkması için beklenti duyuyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı ve Kabine Toplantısı sonrasında önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Alınan karar ile 2022 Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağı ifade edildi. 2022 Kurban Bayramı arifesi bu sene 8 Temmuz Cuma gününde yaşanacak. Bunun yanı sıra 2022 Kurban Bayramı'nın 1. gününün 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edileceği yönünde bilgilere ulaşıldı.

Kurban Bayramı Arefe Günü Ne Zaman? 2022 Kurban Bayramı Resmi Tatil Günleri!

8 Temmuz 2022 tarihi Kurban Bayramı'nın arefe günü olacak ve bayramın 1. günü de 9 Temmuz 2022 tarihinde yaşanacak. Kurban bayramının 1. günü 9 Temmuz cumartesi günü olurken Kurban Bayramı’nın 2. günü ise 10 Temmuz pazar günü yaşanacak. Kurban Bayramı’nı 11 Temmuz Pazartesi günü 3. gün olarak takip ederken 12 Temmuz salı günü ise Kurban Bayramı’nın 4. günü olarak belirtiliyor.

Erdoğan Açıkladı! 2022 Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Haziran Pazartesi gününde gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından önemli açıklamalarda bulundu ve merak edilenleri yanıtladı. 2022 senesi Kurban Bayramı tatilinin kaç gün süreceğini ifade eden Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 15 Temmuz Cuma günü ile birleştiğini belirtti. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacağı açıklandı ve çarşamba ile Perşembe gününün de tatil ilan edilmesi milyonlarca vatandaş tarafından mutluluk ile karşılandı.

Kurban Bayramı Arefesi Tatil Mi 2022?

Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında Kurban Bayramı tatil günleri hakkında yapmış olduğu açıklama ardından vatandaşlar çeşitli araştırmalar gerçekleştirdi. 2022 senesi Kurban Bayramı arefesinin tatil olarak sayılıp sayılmayacağı hakkında detaylar merak konusu oldu. Arife günü ile beraber Kurban Bayramı 2022 tatilinin 4,5 gün olarak idrak edileceği açıklandı. Arefe günü dolayısıyla Resmi Gazete verilerine göre yarım gün tatil olarak sayılıyor.