Kurban bağışı, Müslümanların kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine yollamak için vekalet vererek yaptıkları bağışlardır. Kurban bağışı hem vacip hem de nafile kurbanlar için olabilmektedir. Bu sebeple kurban bağışı, türüne göre hem kurban bayramı hem de yılın herhangi bir gününde yapılabilmektedir. Kurban bağışı yapmak isteyen kimseler çeşitli dernek ve kuruluşlara vekalet vererek kurbanlarını ihtiyaç sahibi kimseler ile buluşturabilirler.

Kurban Bağışı 2021

Kurban bağışı fiyatları her yıl değişiklik gösterebilmektedir. Kurbanlık fiyatlarındaki değişiklik kurban bağışı fiyatlarını da etkilemektedir. Bu sebeple kurban bağışı 2021 yılında da en temel olarak kurbanlık fiyatlarından etkilenerek belirlenmektedir. Bunun dışından kurban bağışı 2021 bedelleri kurumlar ve kuruluşlar arasında da değişiklik göstermektedir. Bu sebeple kurban bağışı fiyatları bağış yapmak isteyen kimseler tarafından iyice araştırılıp değerlendirildikten sonra güvenilir kurumlara yapılmalıdır. Beşir Derneği’nin kurban bağışı 2021 yılı içi belirlediği bir hisse bedeli 1250 TL’dir.

Adak Kurban Bağışı

Adak kurban bağışı Beşir Derneği’nin kabul ettiği kurban bağışlarından bir tanesini oluşturmaktadır. Adak kurban bağışı vacip bir ibadet olmakla beraber yılın herhangi bir döneminde yapılabilmektedir. Adak kurban bağışı yapmak isteyen kimseler Beşir Derneği web sitesinde bulunan adak kurban bağışı seçeneğine tıklayarak kurban bağışlarını gerçekleştirebilirler. Yapacağınız adak kurban bağışları ile gerçekleşecek kesim sonrası elde edilen etler ise hem ülkemiz hem de dünyanın dört bir tarafındaki ihtiyaç sahibi kimselerin sofralarına ulaştırılmaktadır.

Akika Kurban Bağışı

Akika kurban bağışı Beşir Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahibi kimselere ulaştırabileceğiniz bir diğer kurban bağışı türüdür. Nafile ibadetlerden bir tanesi olan akika kurban bağışı senenin herhangi bir döneminde yapılabilmektedir. Akika kurbanı temel olarak ise Müslüman kimselerin yeni doğmuş çocukları için kestikleri kurban olmakla beraber akika kurban bağışı kimseler bu kurbanlarını ihtiyaç sahibi kimselere kolay ve güvenilir yollarla ulaştırabilmektedir. Sizler de Beşir Derneği web sitesinde bulunan akika kurban bağışı seçeneğine tıklayarak bağışınızı gerçeleştirebilirsiniz.

Kurban Bağışı Fiyatları

Kurban bağışı fiyatları, seneden seneye ve bağış toplayan dernek ve kurumlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Bunun dışında kurban bağışı fiyatları kurbanın büyükbaş ya da küçükbaş olma durumlarına göre de farklılaşmaktadır. Bu sebeple kurban bağışı fiyatları öğrenmek isteyen kimseler iyi bir araştırma yapmalıdır. Beşir Derneği’nin kurban bağışı fiyatları her bir kurban için aynı olmakla beraber bir hisse bedeli 1250 TL’dir.

Yurtdışı Kurban Bağışı

Adak kurban bağışı ve akika kurban bağışı yapılan kurban bağışları ile kurbanların kesimleri yurtiçinde olabileceği gibi yurtdışında da gerçekleşebilmektedir. Bu sebeple yurtdışı kurban bağışı birçok dernek ve kurum tarafından yapılmaktadır. Ancak kurban kesimleri kurumlar ve dernekler tarafından ihtiyacın en acil olduğu yerlerde gerçekleştirildiğinden ülke şartlı kurban bağışı olamamaktadır.

Kurban Bağışı Yap

Kurban bağışı yapmak isteyen kimseler Beşir Derneği aracılığı ile kurban bağışlarını yapabilir, kurban bağışları ile kesilecek etleri gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki ihtiyaç sahibi kimseler ile buluşturabilirler. Beşir Derneği aracılığıyla kurban bağışı yapmak isteyen kimseler derneğin web sitesinde bulunan online bağış bölümünden bağış yapmak istedikleri kurban türüne tıklayarak gerçekleştirebilirler. Online bağış dışında EFT-Havale yoluyla kurban bağışı yapmak isteyen kişiler ayrıca TR 1300 0100 0784 5746 1050 5106 numaralı Ziraat Bankası İban adresine açıklama kısmına kurban türü, adak sahibinin adı soyadı ve telefon numarasını yazarak bağışlarını tamamlayabilirler.