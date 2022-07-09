Kuraklık Somali'yi Harap Ederken Vatandaşlar Umutsuzluğa Kapıldı

Faduma Hassan Mohamed hiç böyle bir zamana tanık olmadı.

Önceki yıllarda olduğu gibi yağmurlar yağmayınca, Somali'nin güneyindeki Kuntunwarey bölgesindeki köyü Buulo Warbo yakınlarındaki nehrin kurumadığını düşündü.

Önce, yukarıdaki gökyüzü bulutsuz hale geldi, dedi, sonra hava sıcak ve kuru. Daha sonra, ayaklarının altındaki, ailesinin geçimini sağlayan verimli toprak, koyu kahverengi toza dönüştü. Sonra nehir kurudu.

“Biz çiftçiydik. Araziye baktık. Bir ırmağımız vardı ve ekinlerimizi onun suyuyla sulardık. Mısır ve fasulye gibi ekinler yetiştirdik. Şimdi, hepsini kaybettik, ”dedi altı çocuk annesi Al Jazeera.

“Gökyüzünde yağmur belirtisi yoktu ve nehirde su yoktu. Çiftlikten en son ne zaman hasat yaptığımızı bile hatırlayamıyorum” diye ekledi yaşını bilmeyen Faduma.

Başkent Mogadişu'nun 140 km (87 mil) güneydoğusunda bulunan Buulo Warbo, ülkenin ekmek sepeti alanlarından biri olan Aşağı Shabelle bölgesinde bulunuyor. Bölge, Mogadişu için yiyecek üretiyordu. Ancak dört başarısız yağmur mevsiminden sonra, halkı hareket halinde, sahil başkentine doğru yürüyerek.

Bazıları yolda öldü. Faduma gibi diğerleri hayatta kaldı ve Mogadişu'nun eteklerindeki Dayniile bölgesindeki yeni bir ÜİYOK kampına sığındı. İki çocuğu onunla, geri kalanı büyükanneleriyle.

Hükümete ve Birleşmiş Milletlere göre, Afrika Boynuzu ülkesi son kırk yılın en kötü kuraklığını yaşıyor ve yaklaşık çeyrek milyon insan açlıkla karşı karşıya.

Çoğu Somalili hayvancılıkla uğraşıyor ve yiyecek için hayvanlarına güveniyor. Ancak BM'ye göre, devam eden kuraklık nedeniyle yaklaşık üç milyon besi hayvanı telef oldu ve 805.000'den fazla insan yerinden edildi. Ülke nüfusunun neredeyse yarısı olan yaklaşık 7,1 milyon Somalili, akut düzeyde gıda güvensizliği ile karşı karşıya.

'Bize yardım edecek kimse yok'

Yerinden edilmiş kişiler, kamplarda bile yardıma ulaşmanın zor olduğunu söylüyor.

Faduma, Dayniile kampına yeni gelenlerin durumu hakkında “10 gündür buradayım [ve] herhangi bir yardım almadık” dedi. "Burada bize yardım edecek kimse yok. Sadece su musluğu var. Su yiyecek olabilir mi? Sadece su içiyoruz.”

Çoğunun kavurucu güneşten ve kuvvetli rüzgarlardan kaçacak sığınağı yoktur. Faduma, gönüllülerden branda alan şanslı birkaç kişiden biri. Bir avuç çubuk ve dalla, birden fazla kişinin zar zor sığabileceği küçük bir kulübe inşa etmeyi başardı.