Kumarhane Merkezi Macau, COVID'den Dolayı Şehrin Simgesel Otelini Kapattı

Macau, Salı günü orada bir düzineden fazla COVID-19 vakası tespit edildikten ve enfeksiyonların dünyanın en büyük kumar merkezinde hızla yayılmasından sonra şehrin en ünlü otellerinden biri olan Grand Lisboa'yı kilitledi.

Çin'in özel idari bölgesindeki en az 16 bina da kilitlendi ve kimsenin çıkmasına veya girmesine izin verilmedi.

Şehir pandemi başladığından bu yana en büyük salgınını kontrol altına almak için savaşırken yetkililer 13.000'den fazla kişiyi karantina altına aldı. Makao, Haziran ortasından bu yana 900'den fazla koronavirüs enfeksiyonu kaydetti. Bundan önce, Ekim 2021'deki bir salgından bu yana büyük ölçüde COVID'sizdi.

Grand Lisboa, son haftalarda kilitlenen ikinci kumarhane otelidir. Eski Makao kralı Stanley Ho tarafından başlatılan SJM Holdings'e ait olan Lisboa, şehrin en tanınmış simge yapılarından biridir.

Yerel basın, dışarıda duran koruyucu giysiler ve tehlikeli madde giysisi giymiş kişilerle kapatılan otelin fotoğraflarını gösterdi. Grand Lisboa yorum yapmak için hemen müsait değildi.

Hükümet, Şanghay gibi Çin şehirlerinde görülen eski Portekiz kolonisinde tam kapsamlı bir tecrit uygulamaktan vazgeçmiş olsa da, çoğu tesis kapalı ve restoranlar yalnızca paket servis sağlayabiliyor.

Sakinlerden mümkün olduğunca evde kalmaları istendi ve bu hafta şehir çapında üç COVID-19 testine katılmaları istendi. İnsanların ayrıca arada hızlı antijen testleri yaptırmaları gerekir.

İş güvenliğini sağlamak için yalnızca Macau kumarhanelerinin açık kalmasına izin verildi. Hükümet, vergi gelirinin yüzde 80'inden fazlası için endüstriye güveniyor ve nüfusun çoğu doğrudan veya dolaylı olarak kumarhane tatil köyleri tarafından istihdam ediliyor.

Kumarhaneler fiziksel olarak açık olsa da, içeride çok az müşteri var ve çok az sayıda personel var ve birçok çalışan hükümetin talebine uymak için evde kalmalarını istedi.

Makao, Çin'in tüm salgınları hemen hemen her ne pahasına olursa olsun ortadan kaldırmayı amaçlayan "sıfır-COVID" politikasına bağlı kalıyor ve virüsle birlikte var olmaya çalışan küresel bir eğilime karşı çıkıyor.

Hala Çin anakarasıyla açık bir sınırı var ve ekonomisi Çinli ziyaretçilerin akışına sıkı sıkıya bağlı.