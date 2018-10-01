Yenilenen Minyatür Amasya Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

AMASYA'da, kentin 1914 yılının yansıtıldığı Minyatür Amasya Müzesi, yenilenen yüzüyle ziyarete açıldı.Amasya İl Özel İdaresi’nin 2008 yılında yaptırılan ve 1914 yılı Amasya’sını yansıtan Minyatür Amasya Müzesi, elektrik sistemi, havalandırma sistemi tesisatı, deforme olan maketin ve alanların yenilenmesi çalışmaları ile kapılarını yeniden yerli ve yabancı turistlere açtı. 2'nci Bayezid Külliyesi imaret binasının bir salonu içinde bulunan müzeyi ziyaret eden misafirlere, diğer minyatür müzelerden farklı olarak sinevizyon gösterisi ile 1914 yılının Amasya’sı da yansıtılıyor.Müzede, gökyüzü modelinde ay, 2 bin adet yıldız canlandırması bulunan ve ayrıca Yeşilırmak’ın akışının canlandırıldığı, tarihi su depoları, hareket eden kara trenin maketinin bulunduğu hem gündüzü, hem de geceyi yansıtan uyarlama ile eşsiz manzaralar da sunuluyor. Minyatür Amasya Müzesi bakım ve onarım çalışmalarının ardından yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından da ilgi odağı olmaya devam ediyor.

FOTOĞRAFLI