Yazar Vakkasoğlu Seydişehir'de okurlarıyla buluştu

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya)() - SEYDİŞEHİR Belediyesinin düzenlediği 2'inci Kitap Günleri kapsamında Yazar Vehbi Vakkasoğlu konferans verdi.

Şaban Cengiz Kültür Merkezinde düzenlen programa Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Aile içi iletişime vurgu yapan Vehbi Vakkasoğlu, "Sevgi olmadan hiçbir şey olmaz. Ailede en önemli görev hanımlarımıza düşmektedir. Eş sevgisi dediğimiz bu görevde gülen yüz, samimi yaklaşım, sakin tavırlar önemlidir. Aynı tavırları erkeklerden beklemek de gerekir. Ailede huzur olmadan sevgi olmaz. Anne ve babalar çocuklarının yanında olumsuzluklardan bahsetmemelidir.. Eşler arasında sevgi yaşanıyorsa sevgi, nefret yaşanıyorsa çocuğa da nefret yansır. Unutmayın çocuğunuza yansıyan tek şey evinizde eşine nasıl davrandığınız ve onun gördüğüdür" dedi.

Türk ailesinin şu anda dünyada örnek konumunda olduğunu kaydeden Vakkasoğlu "Kim ne yaparsa yapsın bu aile birliğini yıkamaz. Bizim aile yapımızda sevgi ve sevginin meydana getirdiği iletişim olduğu sürece aile yapımız çok sağlamdır. Aile yapımıza çok dikkat edelim. Evlilik ve aile birliğine bir imza, bir cüzdan olarak bakamayız. Çok önemlidir ve aile mevhumu yaşatılmalıdır. Bizi dünyada yıkacak tek konu ailenin yozlaşmasıdır. Aile kavramı yok olduğunda Türk toplumunun yaşaması da zorlaşır. Bunu bilen dış güçler her türlü televizyon, internet gibi kanallarla bunu yapmaya çalışmaktadır. Aman dikkat edelim, aileyi koruyalım. Ailenin korunması ülkemizin birinci önemde olması gereken konusudur" diye konuştu.

Konferans sonunda 15 Milli İrade Meydanına geçen ve okurlarına kitaplarını imzalayan Vakkasoğlu, "Seydişehir’de olmak beni her zaman mutlu etmiştir. Ama mutluluğum bu defa ikiye katlandı. Kitap Günleri münasebeti ile gelmiş olmanın zevki, keyfi içindeyim. Anadolu’yu kitapla buluşturanları her zaman takdir ve tebrikle anıyorum. Başkanımız Mehmet Tutal’ında da Rabbim yolunu, gönlünü açık etsin. Yaptığı yollar, parklar, bahçeler başka düzenle çalışmalar tabi takdire değer. Ama asıl güzeli bir eğitimci yazar olarak ifade etmeliyim ki, insanı inşa konusunda yapılanıdır kitap günleri. Seydişehir’e Kitap Günlerini Seydişehir’e yakışır bir güzellik olarak gördüm. Seyyid Harun Veli’nin yanında yakınında olanlara bol kitap okumalı günler diliyorum. İnşallah bu Kitap Günlerinin gelenekselleşeceğini ümit ediyorum. Başka Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız olmak üzere selamla sevgiyle anıyorum “dedi.

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