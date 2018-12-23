Yaşar'dan Bursalı hayranlarına konser

Gürkan DURAL/BURSA, () - ŞARKICI Yaşar, Bursa'da verdiği konserde, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kendine has yorumuyla müzikseverlerin beğenisini kazanan Yaşar, Jolly Joker Bursa'da sahne aldı. Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını söyleyen Yaşar, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. 2 saati aşkın bir süre sahnede kalan Yaşar, performansıyla alkışlandı.



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