Walking Dead setinde ölen dublöre tazminat yok!

AMC kanalında yayınlanan The Walking Dead dizisinde bir virüsün dünyada yaygınlaşması sonucunda insanların ölerek bir zombi haline geldiği dünyadaki olaylar anlatılıyor. Orduların, hükümetlerin, devletlerin ve hastanelerin yok olduğu dünyada insanların ne hale dönüştüğünü anlatan dizide "İyi ve kötü nedir?", "Toplum düzeni ortadan kalkarsa insanlar neye dönüşür?" ve "Felaket anlarında insanın potansiyeli nasıl açığa çıkar?" gibi soruların cevapları aranıyor. 2010 yılından bu yana yayınlanan dizinin 10'uncu sezon bölümleri gelmeye devam ediyor.

İki gün yaşam savaşı verdi!

Bu yıl yayınlanmaya başlayacak 11'inci sezonun ardından final yapma kararı alan The Walking Dead dizisinin setinde 2017 yılının Temmuz ayında büyük bir felaket meydana gelmişti. Dizideki bir kavga sahnesi için kameralar karşısına geçen genç dublör John Bernecker (33), bir kaza sonucu 8 metreden bir beton alana kafa üzeri düşmüştü.

İki gün boyunca hastanede yaşam savaşı veren dublör Bernecker kurtarılamamış ve ailesi yasa boğulmuştu. Söz konusu sahnede dublör Becneker'in 8 metre yüksekten bir koruyucu yastığa inmesi hedeflenmiş ancak hesapta olmayan şekilde parende atan genç dublör, kendisini kurtarmak için korkuluğa tutunca düşüş yönünü değiştirmiş ve beton alana düşmüştü.

Jüri kabul etti, Temyiz Mahkemesi "uygun değil" dedi!

Çekimler sırasında 33 yaşındayken hayatını kaybeden dublör Becneker'in ailesine 8 milyon dolar tazminat ödenmesi kararı çıkmıştı. Öte yandan yayıncı kuruluş AMC Networks ise "kusurlu" bulunmadı. Ölen dublörün acılı ailesi jürinin kararıyla 8 milyon dolarlık tazminat parasını almaya hak kazandı ancak karar Georgia Temyiz Mahkemesi'nden döndü. Mahkeme, ölen dublör John Bernecker'in ailesinin açtığı davaların "İşçi Tazminatı Yasası" tarafından desteklenmediğine hükmetti. Temyiz Mahemesi'nin hatalı olduğunu belirten ölen dublör Bernecker'in aile avukatı, Georgia Yüksek Mahkemesi’nin kararı tekrar gözden geçireceğini bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 10:53