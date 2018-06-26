'Vedat Günyol Deneme Yarışması' için geri sayım başladı

KARTAL Belediyesi tarafından çevirmen, eleştirmen, öğretmen, yayıncı ve yazar Vedat Günyol anısına düzenlenen deneme yarışmasının bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilecek. 1 Temmuz Pazar günü başlayacak başvurular, 30 Kasım 2018'e kadar devam edecek.

Başta edebiyat alanına giren sorunlar olmak üzere toplumsal yaşam içinde insanı ilgilendiren hemen her konuya eğilen Vedat Günyol’u gelecek kuşaklara tanıtmak ve deneme alanındaki çalışmaları desteklemek amacıyla düzenlenen "Vedat Günyol Deneme Ödülü" tüm yazarları bekliyor. Türkiye Yazarlar Sendikası, Kırmızı Kedi Yayınevi ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı'nın da destek verdiği 'Vedat Günyol Deneme Ödülü'ne katılmak isteyen yazarlar için 1 Temmuz'da başlayan başvurular, 30 Kasım 2018'e kadar devam edecek.

Seçici kurulda Celal Ülgen, Cengiz Bektaş, Gökhan Yüksel, Haluk Hepkon, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan ve Uğur Kökden’in yer aldığı yarışmada ödül alan eser bir kitap olabilecek hacim ve biçimde olması halinde yayımlanacak. Birinci olan yazar 5 bin TL ile ödüllendirilecek, ayrıca Seçici Kurul Özel Ödülü; 2 bin TL ve Genç Deneme Yazarı Ödülü olan 2 bin TL de sahiplerini bulacak. Ödül töreni, 3 Mart 2019 Pazar günü düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek

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