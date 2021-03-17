Vanessa Kirby'nin Oscar adaylığı coşkuyla karşılandı!

Başrollerinde Tom Cruise ile Hayley Atwell'in yer aldığı Mission Impossible 7 filmi ABD'de 19 Kasım tarihinde vizyona girecek. Filmin çekimleri henüz sona ermedi. Filmde rol alacak oyunculardan Vanessa Kirby'nin 93. Oscar Ödülleri için aday gösterilmesi sette coşku yarattı. Vanessa Kirby'nin "Pieces of A Woman" filminde Martha Weiss karakteriyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne aday gösterildiği kaydedildi.

A Pieces of Woman filminin konusu

Çekimleri devam eden Mission Impossible 7 filminin yönetmeni Christopher McQuarrie de yıldız oyuncuyu tebrik etti. Setten bir fotoğraf paylaşan McQuarrie, Kirby'nin bu rolle Oscar ödülünü kesinlikle hak ettiğini belirtti. Oyuncuyu tüm set adına tebrik ettiğini bildiren ünlü yönetmen, ödülün Kirby'ye gideceğine inandığını sözlerine ekledi.

Geçen yıl 4 Eylül'de Netflix'te yayınlanan A Pieces of Woman filminin yapımcılığını usta yönetmen Martin Scorsese üstlenmişti. Film, doğum sırasında kaybetikleri bebeklerinin yasını tutan Martha (Vanessa Kirby) ve Sean (Shia LaBeouf) bu süreçteki ilişkisine odaklanıyor.

Mission Impossible 8 hemen çekilemeyecek!

Çekimleri pandemi nedeniyle geciken Mission Impossible 7 filminin çekimlerinin tamamlanmasının ardından film 19 Kasım'da gösterime girecek. Pandemi nedeniyle Mission Impossible 8 filminin çekimleri hemen başlayamayacak. Filmin vizyona girmesinin ardından 45 gün sonra yapımcı şirket Paramount Pictures, filmi Paramount+'ta yayınlayabilecek. Mission Impossible 8 filminin gösterime gireceği tarihin ise 5 Kasım 2022 olacağı kaydedildi.

Tom Cruise'un pandemi gerginliği

Sette pandemi kuralları nedeniyle zaman zaman gergin tavırlar sergileyen başrol oyuncusu Tom Cruise, çekimlerin aksamaması için kendi cebinden ödediği parayla bir gemi kiraladı. Filmin set çalışanlarının kalabalığa karışmadığı ve bu gemide kaldığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 16:55