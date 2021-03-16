Ünlü yönetmenden Marvel ve DC kıyaslaması!

300 Spartalı, Watchmen, Aquaman, Superman V Batman, Wonder Woman ve Justice League gibi filmlerin yönetmeni olan Zack Snyder, 2017 yılında gösterime giren ancak fazla beğenilmeyen Justice League filminin değiştirilmiş versiyonuyla son zamanlarda yeniden gündeme geldi.

Filmi daha güzel bir hale dönüştürmek için yeniden kurgu masasına oturan ünlü yönetmenin 4 saatlik "Justice League: Snyder Cut" filmi 18 Mart'ta HBO Max'ta yayınlanacak. Snyder, karanlık atmosferiyle tanınan süper kahraman evreni DC'nin sinema alanındaki en popüler yüzlerinden biri olarak biliniyor.

"DC ve Marvel'ın hikaye anlatma yöntemleri farklı"

Usta yönetmen, DC'nin en büyük rakibi olan süper kahraman evreni Marvel ile aralarında önemli farklılıklar bulunduğunu söyledi. DC ve Marvel'ın arasındaki rekabetin uzun yıllar boyunca daha süreceğini tahmin ettiğini kaydeden Snyder, iki evrenin de farklı hikaye anlatma yöntemlerini seçtiğini belirtti.

DC'nin karakterlerini son derece ciddiye aldığını aktaran Snyder, DC'in karanlık atmosferiye tanındığını hatırlattı. Bu karakterlerin "o dünyada yaşayan" gerçek karakterler olmasını istediğinin altını çizen ünlü yönetmen, onların hikaysini görmezden gelecek bir komedi-aksiyon filmini yazamayacağını belirtti.

"Aksiyon komedisi alanı Marvel'ın"

Öte yandan Marvel'ın aksiyon-komedi alanında büyük bir başarı elde ettiğini kaydeden Zack Snyder, bunun DC'nin yaklaşımından bir hayli farklı olduğunu aktardı. Marvel'ın üst düzey bir performansla yaptığı "popüler aksiyon komedisini" taklit edemeyeceklerini ifade eden Snyder, "Marvel bu konuda gerçekten en iyisi" ifadesini kullandı. DC'nin daha çok epik mitolojiye yöneldiğini söyleyen usta yönetmen, DC evrenini "en küçük ayrıntısına kadar" tasarladıklarını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 15:37