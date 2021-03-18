Ünlü yönetmen Guy Ritchie, Türkiye'ye aşık oldu!

Kadrosunda Jason Statham, Hugh Grant ve Scott Eastwood gibi usta oyuncuların yer aldığı "Five Eyes" (Beş Göz) filminin çekimleri iki aydır Antalya'da devam ediyor. Yönetmenlik koltuğunda Guy Ritchie'nin yer aldığı filmin 2022 yılında vizyona girmesi bekleniyor. Snatch, Ateşten Kalbe-Akıldan Dumana, Sherlock Holmes ve The Gentlemen gibi filmlerin usta yönetmeni Guy Ritchie adeta Türkiye'ye aşık oldu.

Türkiye'nin oldukça ilham verici bir ülke olduğunu kaydeden usta yönetmen, ülkeyi övgüye boğdu. Sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide kendisi ve ailesinin Türkiye'den ne kadar etkilendiğini anlatan Guy Ritchie; yemeklerin insanların ve otellerin muazzam güzellikte olduğunu kaydetti. "Five Eyes" filminin çekimleri için iki aydır Antalya'da olduğunu aktaran ünlü yönetmen, bundan sonraki bütün filmlerini burada çekmek istediğini ifade etti.

Eşi ve çocukları da Türkiye'de ayrılmak istemiyor

Eşi Jacqui Ainsley'nin de Türkiye'ye aşık olduğunu aktaran usta yönetmen, eşi ve kendisinin gezilerinden bazı kareler paylaştı. Tarih meraklısı olduğunu aktaran Guy Ritchie, Türkiye'nin hem modern bir ülke olduğunu hem de uzun bir tarihi geçmişi olduğunu hatırlattı.

"Hem modern hem de kadim"

Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan bu toprakların kendisini meraklandırdığını kaydeden Guy Ritchie, yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Aspendos Antik Kenti'nin kendisini büyülediğini aktardı. Kalıntılar arasında yürüdüğünü ve harika duygular hissettiğini belirten Ritchie, bölgedeki eski yaşamı kafasında canlandırmaya çalıştığını söyledi.

Five Eyes filmi 2022'de gösterime girecek!

Ünlü aksiyon oyuncusu Jason Statham ile genellikle romantik komedi filmlerindeki rolleriyle tanınan Hugh Grant'in kadrosunda yer aldığı Five Eyes (Beş Göz) filminin çekimleriyle birlikte Antalya esnafı adeta hayat buldu. Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza, Scott Eastwood ve Bugzy Malone gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı filmin 2022 yılında gösterim gireceği aktarıldı.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 17:03