Tuz Gölü Tuz gölü ülkemizin en önemli sulak alanlarından birisidir. Dünyanın tuz oranı en yüksek 2. gölü olmasının yanı sıra başta flamingolar olmak üzere birçok kuş türününde üreme alanıdır. Tuz gölü doğal görüntüsü ile de özel bir yerdir. Derinliği 50cm geçmeyen göl yüzeyi adeta ayna gibi gökyüzünü yansıtarak mekan algısını ortadan kaldırmaktadır. Moda fotoğrafçılığı için özgün bir doğal fon işlevi görmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Coşkun'un rehberliğinde 2. Tuz Gölü ileri fotoğraf çekim teknikleri atölyesi fotoğraf meraklılarını bekliyor.

Profesyonel Fotoğrafçı / Akademisyen yönetiminde; moda fotoğrafı uygulamalı atölye çalışması; Deneyim kazanmak, moda ve ya sanatsal portfolyo oluşturmak isteyen fotoğrafçılar, AOF-Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümü mezunları için uygulama ve prodüksiyon yapma becerilerini geliştirecekleri bir atölye çalışması yapılacak. Profesyonel fotomodel, styling, makyöz+kuaför ve asistanlardan oluşan bir ekibin görev alacağı atölyede katılımcılar farklı kıyafetler ve konseptlerde fotoğraf çekme deneyimi yaşayacaklar. Oluşturulacak konsepte göre Gün ışığı veya Praflaş ışığı ayrı ayrı yada birlikte kullanılacak. Böylece katılımcıların ışık kontrölü ve aydınlatmayı amaca uygun düzenlemeleri sağlanacak.

14-15 Temmuz 2018, 2. Tuz Gölü İleri Fotoğraf Çekim Teknikleri Atölyesi'ne kayıt veya detaylı bilgi için Serra Demir: 0212 270 29 00 veya studioc@coskunfotos.com

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2018, 16:02