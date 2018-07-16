Troya Yılı önemli bir kültür ve turizm hamlesi

Troya’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kabulünün 20.yıldönümü ve Avrupa'da Kültür Mirası Yılı ilan edilmesi nedeniyle 2018, ‘Troya Yılı’ ilan edildi. 2018 Troya Yılı boyunca Çanakkale, uluslararası işbirlikleri ve kültür, sanat, bilim ve spor etkinlikleri ile dünyanın buluştuğu bir merkez olmaya devam ediyor. Çanakkale Valiliği öncülüğünde talep edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından resmi olarak ilan edilen 2018 TROYA YILI boyunca Troya Antik Kenti başta olmak üzere, tüm bölgenin kültürel, doğal, tarihsel değerlerinin tanıtılacağı uluslararası stratejik ölçekte bir kültür ve turizm hamlesi başlatıldı.

2018 Troya Yılı ile dünyanın en önemli antik yerleşimlerinden olan ve tarihi M.Ö. 3000’lere kadar uzanan Troya Antik Kenti’nin, binlerce yıl öteden gelen ilhamı ve dünyanın 7 kıtasına yayılmış olan uluslararası bilinirliliği güçlü bir iletişim aracı olarak konumlandırılıyor. Dünya edebiyatının en önde gelen eserleri arasında gösterilen İzmirli Ozan Homeros’un İlyada Destanı ile kültür mirasları arasına giren Troya Destanı; tüm kıtalara yayılarak kültürlere ilham vermiş, Büyük İskender’den Julius Sezar’a, Fatih Sultan Mehmet’ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e tarihin seyrini değiştiren bir destan olarak kabul ediliyor.

Troya Müzesi Açılıyor

2018 TROYA YILI kapsamında Troya Ören Yeri girişinde 100 dönüm arazi üzerinde yaklaşık 10 bin m2 kapalı alan üzerinde Troya Müzesi açılacak. Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzesi örneklerinden biri olacak olan Troya Müzesi’nin mimari projesi uluslararası saygın bir jüri heyeti tarafından 150’den fazla proje arasından seçildi. Ülkemiz ve dünya kültür mirası için oldukça önemli bir değere sahip olan Troya’nın, TROYA Müzesi ile uluslararası bir farkındalık üretilerek dünya gündeminde yer alması amaçlanıyor. 5000 yıllık tarihin efsane ve mitlerine ev sahipliği yapacak olan TROYA Müzesi, doğu ve batı kültürlerini Çanakkale’de buluşturarak TROYA medeniyetini dünyaya tanıtacak.

Troya Müzesi binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapacak

Toplamda 3.000 m2 sergi salonuna sahip Troya Müzesi’nde, Troya ve Troas kentlerinden elde edilen taşınır – taşınmaz yaklaşık 2000 adet eserin sergilenmesi planlanıyor. Müzede; heykel, lahit, yazıt, sunak, mil taşı, balta ve kesiciler, pişmiş toprak seramikler, metal kaplar, altınlar, silahlar, sikkeler, kemik obje ve aletler, cam bilezikler, süs eşyaları, figürinler, cam ve pişmiş toprak koku şişeleri, gözyaşı şişeleri başta olmak üzere insanlık tarihine tanıklık etmiş çok özel parçalar yer alacak. Troya Medeniyeti’nin en eşsiz parçalarını içinde barındıracak olan Troya Müzesi’nde ziyaretçiler yedi başlığa bölünmüş bir hikâyeyi takip edecekler: Troas Bölgesi Arkeolojisi, Troya’nın Tunç Çağı, İlyada Destanı ve Troya Savaşı, Antik Dönemde Troas ve İlion, Doğu Roma ve Osmanlı Dönemi, Arkeoloji Tarihçesi, Troya’nın İzleri.

Ayrıca Troya Müzesi; Çanakkale Müzesi Müdürlüğü envanterinde bulunan eserler ile kurgusu yapılan yeni müze teşhirinde İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünden Homeros büstü ile Homeros betimli sikkeler ve 2012 yılında ABD Penn Müzesi tarafından ülkemize iade edildikten sonra evine dönen ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi envanterinde kayıtlı olan Troya kökenli 24 parça altın takıya da ev sahipliği yapacak. Her biri kültürel birer hazine olan eserler; metin ve görsel panolarla desteklenecek, diorama ve animasyonlarla aktarılacak. Troya Savaşı Diaroması, Sikkeler temalı interaktif düzenek, Strabon’a göre Troas temalı interaktif film, Troya Şehri’nin simülasyonu gibi uygulamalarla eserler daha etkileyici bir biçimde ziyaretçilere sunulacak.

2018 Troya Yılı boyunca ulusal ve Küresel ölçekli etkinliker düzenleniyor

2018 TROYA YILI kapsamında Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde ve koordinasyonunda, yerelde ise Çanakkale Valiliği koordinasyonunda yeni gezi rotaları açılıyor, yıl boyu global ölçekte birbirinden farklı kültür, sanat, bilim ve spor etkinlikleri planlanıyor. 2018 Troya Yılı’nın başlaması ile birlikte; en önemli öncelik bölge ve ülke turizmine güç verecek çok sayıda alt ve üst yapı yatırımları, uluslararası etki alanı güçlü, ülke genelinde tüm yıla yayılacak kültür, sanat, spor, bilim ve eğitim alanında sürdürülebilir etkinlikler ve projeler düzenlenmesidir. Troya’da 2018 yılı ile birlikte başlatılan alt yapı iyileştirme çalışmaları bölgenin yıllar boyu sürecek olan bir kültür ve turizm merkezi olabilmesi için atılan bir adımdır.

2018 Troya Yılı’nın tüm dünya ülkelerine duyurulması için çalışmalar yürüten 2018 Troya Yılı Koordinasyon Merkezi yetkilileri, dünyaca ünlü turizm fuarlarına katılım göstererek Troya Kenti başta olmak üzere Çanakkale’nin tüm destinasyon merkezlerini tanıtıyorlar. Sürdürülebilir ve kalıcı etkileriyle gerçekleşecek etkinlikler kültürel miras Troya’yı tüm dünya ile Anadolu topraklarında buluşturarak evrensel boyuta taşımayı hedefliyor. Yıl kapsamında Türkiye’nin önde gelen basın mensupları, sosyal medya fenomenleri, ulusal ve uluslararası turizm yazarları ve turizme yön veren seyahat acentaları Troya Yılı’nın tanıtım çalışmaları kapsamında Çanakkale’de ağırlanıyor. Herkesi kucaklayacak bu etkinlikler ile dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler Türkiye’de ve Çanakkale'de buluşmaya devam ediyor.

2018 Troya Yılı çerçevesinde; Uluslararası Homeros Edebiyat Festivali Yazarlar Buluşması, Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali, Uluslararası Çanakkale Bisiklet Festivali, Uluslararası Troya Kazı ve Araştırma Arkeometri Sempozyumu, Dünyaca ünlü Dostluk ve Barış Rallisi Europa – Orient Rallye, Cem Karabay Guinnes Rekoru, Sokak Futbolu Turnuvası, Gelibolu Triatlonu başta olmak üzere uluslararası çapta etkinlikler gerçekleştirildi. Global düzeyde katılım ve ziyaretin olduğu bu etkinlikleri; Çanakkale Proje Pazarı, Troya Yemekleri Festivali, Homeros Okumaları, Açık Su Yarışı, Truva Kardeleni ve Truva Bitkileri Çalıştayı, Troya Atı Kısa Film Festivali, Motor ve Yelken Yarışları, Troya Gençlik Kampı, Resim ve Fotoğraf Sergileri, Müzik Dinletileri başta olmak üzere uluslararası ölçekli birçok kültür, sanat, edebiyat, bilim ve spor etkinlikleri takip edecek.

Haber24.com

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 16:25