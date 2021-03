The Weekend'ın Grammy tepkisi: Beni beklemeyin, yokum!

İlk defa 1959 yılında düzenlenmeye başlanan Grammy Müzik Ödülleri'nin 63'üncüsü bu pazar günü gerçekleştirilecek. Grammy Müzik Ödülleri'nin dağıtan gizli komiteden memnun olmadığını belirten ünlü şarkıcı The Weekend, ödül törenini sunmayacağını belirtti. Konuyla ilgili The New York Times'a açıklamalar yapan The Weekend, "kapalı oy verme sisteminden dolayı" bundan sonra hiçbir Grammy Ödülü'nün sunuculuğunu yapmayacağını vurguladı.

Grammy cephesinden yanıt geldi

The Weekend'in sitem dolu açıklamasına Grammy Ödülleri'ni dağıtan Kayıt Akademisi Geçici Başkanı Harvey Mason Jr.'dan yanıt geldi. The Weekend'in üzüntüsünü dile getirmeye hakkı olduğunu ve bu durumun kendilerini de üzdüğünü kaydeden Mason, buna rağmen sürekli geliştiklerini söyledi. Ödül verme süreçleriyle ilgili kendilerine eleştirel bir bakış atacaklarını kaydeden Mason, hatalarını telafi etmek istediklerinin altını çizdi.

"Üç Grammy ödülüm var, artık onlar umursamıyorum"

Ünlü müzisyen The Weekend, son albümü olan "After Hours"ta yer alan Blinding Lights ile Heartless şarkılarının Top 100 listesine girdiğini ancak Grammy'de herhangi bir adaylık alamadığından yakındı. Şahsi olarak bu durumu çok fazla umursamadığını ve daha önce üç Grammy ödülü kazandığını aktaran The Weekend, bu ödülleri artık önemsemediğini dile getirdi. Kapalı bir oy verme sistemi bulunan Grammy'nin verdiği ödüllerin güvenilir olmadığını aktaran The Weekend, siyahilerin ve kadın şarkıcıların ayrımcılığa maruz kaldığını belirtti. "En İyi Yeni Şarkıcı", "Yılın Kaydı", "Yılın Şarkısı" ve "Yılın Albümü" kategorilerinde kararı 1995 yılından bu yana gizli bir komite veriyor.

The Weekend albümleri

Trilogy (2012)

Kiss Land (2013)

Beauty Behind the Madness (2015)

Starboy (2016)

My Dear Melancholy, (2018)

After Hours (2020)

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 17:11