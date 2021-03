The First Lady dizisinin oyuncu kadrosu netleşti!

ABD'nin en popüler First Lady'lerinden biri olan Michelle Obama'nın kişisel ve politik hayatı, ABD'de yayınlanmaya başlayacak "The First Lady" adlı dizide konu edilecek. Showtime'da yayınlanmaya başlanacak dizinin ilk sezonunda Michelle Obama'nın dışında Eleanor Roosevelt ve Betty Ford gibi önemli eski First Lady'lerin hayatları da işlenecek.

Dizide Eleanor Roosevelt rolünde Gillian Anderson'un ve Susan Ford rolünde ise Dakota Fanning'in yer alacağı kaydedildi. Öte yandan Eleanor Roosevelt'in daha yaşlı halini ise Michelle Pfeiffer'in canlandıracağı ifade edildi.

Michelle Obama: "Keşke o karakteri daha dolu yaşasaydım"

Dizide 2008 ile 2016 yılları arasında ABD başkanlığını üstlenen Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın ise Viola Davis tarafından canlandırılacağı öğrenildi. Showtime'da başlayacak politik diziyle ilgili konuşan Michelle Obama, Viola Davis 'in kendisini oynamasından onur duyacağını vebuna lâyık olmadığını düşündüğünü söyledi. Konuyla ilgili hislerini Entertainment Tonight’a açan eski First Lady Obama, Viola'nın oynayacağı bu karakteri "daha dolu dolu yaşamış olmayı istediğini ancak geçmişi değiştiremeyeceğini" dile getirdi.

"Fazlasını yapacak, azını yapmayacak"

Michelle Obama rolüne hayat verecek Viola Davis'in hayranlarından biri olduğunu aktaran Obama, "Fazlasını yapacak, azını yapmayacak" ifadesiyle oyuncu Viola Davis'e ne kadar güvendiğini ifade etti. Obama, Viola'nın oynadığı diğer rollerde ne kadar tutkulu oyunculuk performanslaı sergilediğini hatırlattı. Bu yıl yayınlanmaya başlayacak dizide Başkan Barack Obama rolünü ise O-T Fagbenle canlandıracak.

Dizinin kadrosu

NinaThe First Lady dizisinin Viola Davis, Dakota Fanning ve Gillian Anderson'ın dışında Rhys Wakefield, Judy Greer, Jayme Lawson ile Kristine Froseth gibi önemli oyuncular yer alıyor. Aaron Cooley'in senaryosunu yazdığı dizide ABD politik kültürünün önemli bir ögesi olan First Lady kurumu ve görev süresi boyunca etkin olan First Lady'lerin hayatı anlatılacak. Dizinin yapımcı firmasının Lionsgate olduğu dizinin yönetmenlik koltuğunda ise Susanne Bier oturuyor.

Dakota Fanning

Michelle Pfeiffer

Gillian Anderson

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 13:41