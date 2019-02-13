‘Terk-i Saadet’ oyunu Yeditepe Sahnesi’nde oynandı

İSTANBUL, () - YAŞLARI 90’ın üzerinde olan huzurevi sakinlerinin başrollerini oynadığı ‘Terk-i Saadet’ isimli tiyatro oyunu, Yeditepe Üniversitesi’nde sahnelendi.

Bahçelievler Huzurevi sakinleri ve İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin birlikte yer aldığı Terk-i Saadet isimli tiyatro, Yeditepe Üniversitesi’nde sahnelendi. Başrollerini Bahriye Biklen (90) ve Abidin Arslan (90) ile genç ekipten Gözde Çavlun ve Mehmet Aslan’ın paylaştığı oyunda huzurevi sakinleri hem eğlendi, hem eğlendirdi.

Yeditepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü (YUSES) öncülüğünde Yeditepe Üniversitesi sahnesine taşınan oyunda, oyuncuların gerçek yaşamları üzerinden yapılan espriler güldürürken düşündürdü. Oyuncuların huzurevinde yaşayan arkadaşları da, izleyici olarak onları yalnız bırakmadı.

BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Sanatla Terapi Derneği Kurucu Genel Başkanı Yalçın Özbek’in yazıp yönettiği oyun; dernek, Bahçelievler Huzurevi ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen bir sosyal sorumluluk projesi. Yaşlılarla gençlerin kuşak çatışmasından ziyade el ele verip çalışmasını sergileyen Terk-i Saadet, kimi çok başarılı bir hayat sürmüş, kimi ömrü boyunca yoksulluk çekmiş, kimi Atatürk’ü görmüş, kimi Avrupa’da yaşam mücadelesi vermiş olan yaşlıların gerçek yaşam öykülerini anlatıyor.

Başrollerini Bahriye Biklen (90) ve Abidin Aslan (90) ile genç ekipten Gözde Çavlun ve Mehmet Aslan’ın paylaştığı oyunda diğer karakterleri ise Şeküre Zeynep Kurşun, Abide Sargın, Gurur Doğan, Sümeyye Göktaş, Berfim Arslan, Sevim Günay,Leyla Ergin,Doğuş Akkoyunlu, S.Kerim Özgen,Emin Yavuzyolcu, Ceren Aysu Orhan ve Berfim Arslan canlandırıyor.