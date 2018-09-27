Tarık Buğra Anma Etkinlikleri Sona Erdi  

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR,(Konya)() - TÜRK edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Tarık Buğra, doğumunun 100’üncü yılında memleketi Akşehir’de düzenlenen paneller ve etkinliklerle anıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akşehir Belediyesi, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi’nin işbirliğiyle “Doğumunun 100. Yılında Tarık Buğra etkinlikleri Tarık Buğranın memleketi olan Akşehir’de çeşitli programlarla gerçekleştirildi. İki gündür devam eden etkinliklerin son gününde Akşehir Kültür Merkezi’nde kapanış paneli gerçekleştirildi.

Tarık Buğra’nın Eşi Hatice Bilen Buğra’da “Tarık Buğra’yı okumak emek isteyen, bilgi isteyen bir iştir. Çünkü Tarık Buğra kendisini okuruna hemen bırakan yazarlardan biri değildir. Onun için edebiyatla haşır neşirlik gerektirdiğine inanıyorum. Eğer böyle edebi zevkiniz varsa Tarık Buğra’yı okumaktan büyük keyif alacağınıza ümit ediyorum. Onu okudukça kendi insanlığını ve bütün karakterini sevinçlerini, kederlerini, başarılı ya da olamama hallerini, kahramanlığını şahsını tanımış olacaksınız” dedi.

Konuşmaların ardından çeşitli illerden gelen Anadolu Mektebi öğrencileri tarafından kapanış paneli gerçekleştirildi. Panelin ardından Anadolu Mektebi Merkez Ofis ve Konya İl Koordinatörü Atilla Yaramış tarafından bir değerlendirme yapıldı. Yaramış yaptığı konuşmada “Böyle bir toprağın çocuğu olarak bizim üzerimize çok büyük bir vazife düşmektedir. Bütün dünya coğrafyasının beklediği o huzuru ve güveni, Anadolu coğrafyasının çocuklarının eliyle inşa etme gerektiğini zorunlu hale geldiğini bize öğretiyor. Dünya’daki huzurun güvenin her şeyinin tekrar inşa olması istikrar bulması için bu topraklarda ki insanlarının kendini geliştirmesi, kendini hazırlaması, çağa göre yetişmesi gereklidir ve Anadolu Mektebi’nin yaptığı da budur. Öğrencilerimizi kutluyorum. Onlar aslında büyük bir vazifeyi temsilen görevlerini yerine getiriyorlar İnşallah bu mayamız tutar” dedi.

Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Elmas’da yaptığı konuşmada “Birçok yazar kendi sesini, kendi karakterini eserin içerisinde bir yere sıkıştırır. Arzu ettiği ideal ivmeyi kendisinin değer verdiği önemli şahsiyetleri eserin içerisinde yer verir. Tarık Buğra’nın şahsiyetini ve kendi fikri altyapısı ile bize sunmak istediği insan modelini kendi karakterinden devşirdiği insan modelini yazdığı eserlerinden görürsünüz. Bizim alkışladığımız insanlar Tarık Buğra’nın takdir ettiği insanlardır. Tarık Buğra’nın kendi nefsinden, kendi tipinden, kendi yaşayışından esere yansıyan ideal tipler olarak karşımızdadır. Anadolu Mektebi’nin mensubu olarak ülkenin dört bir tarafından buraya gelen, burada bir davası, bir derdi olan, bir derdi olduğu için buralara gelen bu gözleri pırıl pırıl olan gençlerimizi huzurlarınızda kutluyorum” diye konuştu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’da yaptığı değerlendirmede “Türkiye’yi dert edinen, inancımızı dert edinen, dava şuuru bilinciyle zamanında okuyan ve bilgi birikimlerini gençlerle paylaşan bir neslin paydaşları var. Biz Akşehir olarak Tarık Buğra konularıyla ilgili her zaman gücümüz yettiği kadar desteklerimizi sürdürüyoruz. Tarık Buğra ötesinde bizim hamurumuzu oluşturmak noktasında önemli katkı veren, milli ruh oluşturan Cemil Meriç gibi, Necip Fazıl Kısakürek gibi, Mehmet Akif Ersoy gibi, Mustafa Kutlu gibi, Cengiz Aytmatov gibi, ismini sayamadığım yazarlarımız içinde faaliyetlerimizde her zaman bütün gücümüzle çalışmaya gayret edeceğiz. Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor Projesi kapsamındaki paydaşlarımızla bu önemli değerlerimizin kitaplarını okutmaya gayret ettik” diye konuştu.

Konuşmaların ardından panelist öğrencilere katılım belgeleri ve hediyeleri verilirken, 11 ilden gelen 40 Anadolu Mektebi öğrencisine Akşehir gezisi yaptırıldı

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