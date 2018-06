Sırma’dan ilk Türkçe single: Belki Bir Gün

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - ABD’de yaşayan müzisyen SIRMA, 4 parçalık “To Love” EP’sinin ardından ilk Türkçe single’ı “Belki Bir Gün”ü müzikseverlerle buluşturdu.

Alternatif pop ile elektroniği buluşturduğu müziğiyle bağımsız sahneye yeni bir soluk getiren SIRMA’nın ilk Türkçe şarkısı "Belki Bir Gün" dijital platformlarda yerini aldı. SIRMA, vokalist, şarkı ve söz yazarı, prodüktör ve aranjör kimliğiyle yeni şarkısını baştan sona kendisi yarattı.

ABD’de yaşayan, Berklee College of Music mezunu genç müzisyen SIRMA, prodüksiyon ve ses mühendisliği asistanlığı ile başladığı New York kariyerine, bu alanlara ek olarak şarkı yazarlığı ve aranjörlük üzerine de eğitim vererek devam ediyor. Hem ABD’de, hem Türkiye’de sahne tecrübesi olan SIRMA, yaklaşık 7 yıldır her iki ülkede reklam müziklerine vokal kayıtları da yapıyor.