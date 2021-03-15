Sinema dünyasında yılın en kötüleri belli olacak!

Sinema dünyasının en iyilerine verilen Oscar, Altın Küre, BAFTA ile Cannes Film Festivali'nde verilen Altın Palmiye ödülleri her yıl birbirinden iyi filmlere ve oyuncularına takdim ediliyor. Sinema alanında yılın en iyilerinin belirlendiği törenlerde "en iyi oyuncu", "en iyi film", "en iyi senaryo", "en iyi yönetmenlik", "en iyi ses miksajı", "en iyi kurgu" ve "en iyi görsel efekt" gibi alanlarda ödüller sunuluyor.

Dolittle ve 365 filmleri öne çıkıyor

Ancak sinema alanında verilen ödüller her zaman oyuncuları ya da filmle ilgili çalışmaları takdir etmek için verilmiyor. Yılın en kötülerinin belirlendiği bazı törenlerde "yılın en kötü filmi" ve "en kötü oyuncusu" gibi kategorilerde ödüller veriliyor. Sinema alanında yılın en kötülerinin seçildiği Razzie Ödülleri (Altın Ahududu) için adaylar netleşti. Netflix orijinal yapımı olan "365 Days" filmi ile "Dolittle" filminin yılın en kötülerinde altışar adaylık ile birlikte öne çıktığı görülüyor.

Robert Downey Jr. da ödüllere damga vuracak!

Marvel Sinematik Evreni'nin ünlü Iron Man'ini canlandıran Robert Downey Jr. bu yıl ol aldığı "Dolittle" filmindeki kötü oyunculuk performansıyla eleştiriliyor. 2021 Razzie Ödülleri'nin kimlere gideceği 24 Nisan'da netlik kazanacak. Robert Downey Jr.'ın rol aldığı Dolittle filmi, "en kötü senaryo", "en kötü devam filmi", "en kötü ikili", "en kötü erkek oyuncu" ve "en kötü film" gibi kategorilerde aday gösterildi.

En Kötü Film

365 Days

Absolute Proof

Dolittle

Fantasy Island

Music

En Kötü Erkek Oyuncu

Robert Downey, Jr. - Dolittle

Mike Lindell - Absolute Proof

Michele Morrone - 365 Days

Adam Sandler - Hubie Halloween

David Spade - The Wrong Missy

En Kötü Kadın Oyuncu

Anne Hathaway – The Last Thing He Wanted AND Roald Dahl’s The Witches

Katie Holmes – Brahms: The Boy II AND The Secret: Dare to Dream

Kate Hudson – Music

Lauren Lapkus – The Wrong Missy

Anna-Maria Sieklucka – 365 Days

En Kötü Senaryo

365 Days

All 3 Barbie & Kendra Movies

Dolittle

Fantasy Island

Hillbilly Elegy

En Kötü Yönetmen

Charles Band – All 3 “Barbie & Kendra” movies

Barbara Bialowas & Tomasz Mandes – 365 Days

Stephen Gaghan – Dolittle

Ron Howard – Hillbilly Elegy

Sia – Music

En Kötü Devam veya Yeniden Çevrim

365 Days (Fifty Shades of Grey'in Polonya versiyonu)

Dolittle

Fantasy Island

Hubie Halloween

Wonder Woman 1984

En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu

Chevy Chase - The Very Excellent Mr. Dundee

Rudy Giuliani - Borat, Subsequent Movie-Film

Shia LeBeouf - The Tax Collector

Arnold Schwarzenegger - Iron Mask

Bruce Willis - Breach, Hard Kill AND Survive the Night

En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu

Glenn Close – Hillbilly Elegy

Lucy Hale – Fantasy Island

Maggie Q – Fantasy Island

Kristen Wiig – Wonder Woman 1984

Maddie Ziegler – Music

En Kötü İkili

Maria Bakalova & Rudy Giuliani - Borat Subsequent Movie-Film

Robert Downey Jr. & Berbat Galler aksanı – Doolittle

Harrison Ford & Berbat CGI arkadaşı “Dog” – Call of the Wild

Lauren Lapkus & David Spade – The Wrong Missy

Adam Sandler & Sinir yapan sesi – Hubie Halloween

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 14:14