Sinema dünyasında yılın en kötüleri belli olacak!

Sinema dünyasının en iyilerine verilen Oscar, Altın Küre, BAFTA ile Cannes Film Festivali'nde verilen Altın Palmiye ödülleri her yıl birbirinden iyi filmlere ve oyuncularına takdim ediliyor. Sinema alanında yılın en iyilerinin belirlendiği törenlerde "en iyi oyuncu", "en iyi film", "en iyi senaryo", "en iyi yönetmenlik", "en iyi ses miksajı", "en iyi kurgu" ve "en iyi görsel efekt" gibi alanlarda ödüller sunuluyor.
Dolittle ve 365 filmleri öne çıkıyor
Ancak sinema alanında verilen ödüller her zaman oyuncuları ya da filmle ilgili çalışmaları takdir etmek için verilmiyor. Yılın en kötülerinin belirlendiği bazı törenlerde "yılın en kötü filmi" ve "en kötü oyuncusu" gibi kategorilerde ödüller veriliyor. Sinema alanında yılın en kötülerinin seçildiği Razzie Ödülleri (Altın Ahududu) için adaylar netleşti. Netflix orijinal yapımı olan "365 Days" filmi ile "Dolittle" filminin yılın en kötülerinde altışar adaylık ile birlikte öne çıktığı görülüyor.
Robert Downey Jr. da ödüllere damga vuracak!
Marvel Sinematik Evreni'nin ünlü Iron Man'ini canlandıran Robert Downey Jr. bu yıl ol aldığı "Dolittle" filmindeki kötü oyunculuk performansıyla eleştiriliyor. 2021 Razzie Ödülleri'nin kimlere gideceği 24 Nisan'da netlik kazanacak. Robert Downey Jr.'ın rol aldığı Dolittle filmi, "en kötü senaryo", "en kötü devam filmi", "en kötü ikili", "en kötü erkek oyuncu" ve "en kötü film" gibi kategorilerde aday gösterildi.
En Kötü Film
- 365 Days
- Absolute Proof
- Dolittle
- Fantasy Island
- Music
En Kötü Erkek Oyuncu
- Robert Downey, Jr. - Dolittle
- Mike Lindell - Absolute Proof
- Michele Morrone - 365 Days
- Adam Sandler - Hubie Halloween
- David Spade - The Wrong Missy
En Kötü Kadın Oyuncu
- Anne Hathaway – The Last Thing He Wanted AND Roald Dahl’s The Witches
- Katie Holmes – Brahms: The Boy II AND The Secret: Dare to Dream
- Kate Hudson – Music
- Lauren Lapkus – The Wrong Missy
- Anna-Maria Sieklucka – 365 Days
En Kötü Senaryo
- 365 Days
- All 3 Barbie & Kendra Movies
- Dolittle
- Fantasy Island
- Hillbilly Elegy
En Kötü Yönetmen
- Charles Band – All 3 “Barbie & Kendra” movies
- Barbara Bialowas & Tomasz Mandes – 365 Days
- Stephen Gaghan – Dolittle
- Ron Howard – Hillbilly Elegy
- Sia – Music
En Kötü Devam veya Yeniden Çevrim
- 365 Days (Fifty Shades of Grey'in Polonya versiyonu)
- Dolittle
- Fantasy Island
- Hubie Halloween
- Wonder Woman 1984
En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu
- Chevy Chase - The Very Excellent Mr. Dundee
- Rudy Giuliani - Borat, Subsequent Movie-Film
- Shia LeBeouf - The Tax Collector
- Arnold Schwarzenegger - Iron Mask
- Bruce Willis - Breach, Hard Kill AND Survive the Night
En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu
- Glenn Close – Hillbilly Elegy
- Lucy Hale – Fantasy Island
- Maggie Q – Fantasy Island
- Kristen Wiig – Wonder Woman 1984
- Maddie Ziegler – Music
En Kötü İkili
- Maria Bakalova & Rudy Giuliani - Borat Subsequent Movie-Film
- Robert Downey Jr. & Berbat Galler aksanı – Doolittle
- Harrison Ford & Berbat CGI arkadaşı “Dog” – Call of the Wild
- Lauren Lapkus & David Spade – The Wrong Missy
- Adam Sandler & Sinir yapan sesi – Hubie Halloween
Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 14:14