Seydişehir Belediyesi yazarları ağırlıyor

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya)() - SEYDİŞEHİR Belediyesi Seydişehir 2'inci Kitap Günleri'nde yazarlarını ağırlıyor.



Okuma Kültürüne katkı sağlamak amacı ile Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal tarafından Türkiye'nin yazarlarının okurlarıyla buluşturulduğu Seydişehir Kitap Günleri devam ediyor. Seydişehir Kitap Günlerinin 5'inci gününde Seydişehir'e gelen yazarlar Vural Kaya, Hüseyin Muşmal, Fatih Babaoğlu , Ayşe Ünüvar, Mahmut Esat Anadolu Lisesi, Seydişehir Anadolu Lisesi ve Ilıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerle söyleşi yaptı.

Seydişehir’in seyitler şehri olduğu kaydeden Hüseyin Muşmal; "yazarlık serüvenimizde kendi özümüzden beslenerek, kendi çocuklarımızın, Anadolu çocuklarının, köy çocuklarının ulaşabilecekleri pek çok noktanın en güzeli olan eğitim camiasının içerisine dahil olmaktan çok mutluyum. Ben inanıyorum ki sizler aynı şekilde bu yolculukta öğretmenleriniz destekleri ile istediğiniz, hayal ettiğiniz mesleğe ulaşabilirsiniz" dedi.

Yazar Fatih Babaoğlu ise şunları söyledi: "ikincisini gerçekleştirdiğimiz kitap günlerinde önce emeği geçen başta Belediye Başkanımız Mehmet Tutal’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Çok güzel bir organizasyon. Halkla yazarları buluşturduğu için daha da önemli oluyor. Çünkü ülkenin bilgi çağında okumaya ihtiyacı var. Toplumumuz buna göre kendini bilinçlendirmesi lazım. Bu çocuklarımızdan başlıyor.Okumak, okumak diye yola çıktık, zaten İslam’ın ilk emri de okumak. Seydişehir’e vatana millete hayırlı olsun inşallah daha nice ikilere, iki yüzlere“

Seydişehir Kitap Günlerinin çocuklarla, gençlerle, okurlarla yazarları buluşturan bir organizasyon olması bakımında önemli bir hizmet olduğunu kaydeden Şair Yazar Vural Kaya ise; katkısı bulunan Belediye Başkanımıza, okullarda öğrencilerimizi yazarlarla buluşturan okul yetkililerimize, Milli Eğitim camiasına teşekkür ediyorum. Gençlerin okuma kültürleri, gençlerin yarına nasıl bakacaklarına dair yazarlardan ve daha önce kendi okuma kültürlerini, kendi hacimlerini doldurmuş olan insanların tavsiyelerde bulunarak gençlerle buluşması Seydişehir’e ve genel anlamda Türkiye ye katkı sağlayacaktır” dedi.

Gençlerin okuma kültürlerini artması, bilincinin yükselmesi ülkenin gelecekte bir şeyler üretebileceği anlamına geldiğini belirten Kaya; okuma kültürümüzün şimdiden programlanması gerektiği düşüncesindeyim. Bu tür organizasyonlar, bu tür kitap günleri böyle bir katkı sağlamaktadır. Yazarları diri tutan, yazarların okura ulaşmasını kolaylaştıran bir hamle olarak düşünüyorum. Bunların artması ve çoğalmasını arzu ediyoruz. Temel düşüncemiz, odak noktamız gençlerimizin mutlaka kitapla buluşması, kültürle hemhal olması ilerde her ne etikete sahip olacaklarsa olsunlar bunun yanında kültürel donanımlarının yüksek olmasını arzu etmekteyiz. Bu tür etkinlikleri organizasyonları sağlayan bir proje Seydişehir Kitap Günleri emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

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