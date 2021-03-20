Şarkıcı Pink'in belgeseli geliyor!

ABD'li ünlü şarkıcı Pink'in müzik macerasını ve hayatını anlatacak Beautiful Pink: All I Know So Far (Şimdiye Kadar Öğrendiklerim) adlı belgeselin gösterime gireceği ahberi Pink hayranlarını heyecanlandırdı. Pink'in müzik kariyerinin yanında anneliğinin de konu edileceği belgeselin Amazon Prime platformunda yayınlanacağı kaydedildi. Belgeselin Amazon Prime'da yayınlanacağı tarihin 21 Mayıs olduğu duyuruldu.

Instagram'dan duyuru yaptı!

Belgeselle ilgili Instagram'dan duyuru yapan şarkıcı Pink, belgeselin başrollerinde çocuklarının olduğunu aktardı. Pink'in sadece müzik kariyerinin değil, aile hayatının da anlatıldığı belgeselin yönetmenliğini Michael Gracey üstlendi. 2017'de gösterime giren "The Greatest Showman" adlı müzikali de yöneten Pink, 2019 yılında da Rocketman belgeselinin yönetmenliğini yapmıştı.

Pink'in ismi nereden geliyor?

Kariyerindeki inişli çıkışlı yıllarda tartışmalara konu olan şarkıcı Pink; Imagine, Lady Marmalade ve Trouble adlı şarkılarıyla Grammy ödülü kazandı. Toplamda 15 defa Grammy'ye aday olan ünlü şarkıcı, Billboard Hot 100 listesinde defalarca ilk 10'da yer aldı. 1979 yılında ABD'ninPensilvanya eyaletinde doğan Pink'in bu ismi almasının sebebi saçlarının pembe olması değildi. Ünlü yönetmen Tarantino'nun ikinci filmi olan Rezervuar Köpekleri'nde Seteve Buscemi'nin canlandığı Bay Pink karakterine benzetilen şarkıcı'ya bu lakapı arkadaşları taktı.

Anne ve babasının kavgalarına katlanamayan Pink, henüz 14 yaşındayken evi terk etti. Müzisyenliğe aşık olan kızına destek veren babası, Pink'in gitar dersleri almasına katkı gösterdi. İlk kez 14 yaşında Philadelphia'daki Kulüp Fever'da sahneye çıkan Pink, kısa bir süre Basic Instinct isimli bir grupta yer aldı. 2006 yılında motokros yarışçısı olan Carey Hart ile evlenen Pink, "So what" adlı şarkısını eşi Carey Hart için yazdı.

Pink'in albümleri

Can't Take Me Home (2000)

M!ssundaztood (2001)

Try This (2003)

I'm Not Dead (2006)

Funhouse (2008)

The Truth About Love (2012)

Beautiful Trauma (2017)

Hurts 2B Human (2019)

Pink'in rol aldığı filmler

Ski to the Max (2000)

Rollerball (2002)

Charlie'nin Melekleri:Tam Gaz (2003)

Inked (2005)

Catacombs (2006)

Thanks for Sharing (2013)

Billy on the Street (2015)

Janis: Little Girl Blue (2015)

Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)

Miss Americana (2020)

The Ellen Degeneres Show (2020)

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 16:53