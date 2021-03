Şarkıcı Pink'in belgeseli geliyor!

Ünlü şarkıcı Pink'in Beautiful Trauma adlı konser turunda yaşadıklarını ve özel hayatını ele alacak Pink: All I Know So Far belgeseli geliyor. Pink hayranlarını heyecanlandıran belgesel Amazon Prime'da 27 Mayıs'ta yayınlanacak.