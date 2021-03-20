Prenses Diana'nın mektupları satıldı!

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prens Charles ile 1981 yılında evlenen Diana Spencer, daha sonra yaşadığını olaylarla tarihin en trajik İngiltere prenseslerinden birine dönüşecekti. Prens Charles ile evliliğinden Prens William ile Prens Harry'yi dünyaya getiren Prenses Diana'nın Kraliyet Ailesi ile yaşadığı anlaşmazlıklar uzun süre dünya gündemini meşgul etti. Eşi Prens Charles ile mutsuz bir evlilik yaşadığı öne sürülen Prenses Diana'nın 1997 yılında magazincilerden kaçarken bir trafik kazasında hayatını kaybetmesi halen daha hafızalardaki tazeliğini koruyor.

Kraliçe II. Elizabeth'ten "patron" diye bahsetti!

Mutsuz evliliği ve Kraliyet Ailesi'nin baskılarından bunalan Prenses Diana, içini dökmek için 1991 yılından 1997'ye kadar aile dostu olan Roger Bramble'a 36 mektup yazdı. Ölmeden önce İngiliz gazeteleri tarafından topa tutulan ve prensesliği hak etmediğine dair çıkan yazılar nedeniyle de bunalan Prenses Diana, Roger Bramble'a yazdığı mektuplarda 1993 yılında intihar teşebbüsünde bulunduğunu anlatıyordu. Baskıların kendisini yıldırdığını kaydeden Prenses Diana'nın Kraliçe II. Elizabeth'ten "patron" diyerek bahsetmesi dikkat çekiyordu. Prenses Diana ile Prens Charles'ın çalkantılı ilişkisi 1996 yılında sona ermiş ve kraliyet çifti boşanmıştı.

Mektuplar 24 yıl boyunca saklı tutuldu

Prenses Diana'nın ölümünden sonra yaklaşık 24 yıl boyunca saklı tutulan 36 mektup önceki yıl açıldı. Açık artırmayla satışa sunulan mektuplar arasında en pahalı olanı Kraliçe Elizabeth'ten "patron" şeklinde bahsedilen mektup oldu. Bu mektubun 7 bin 200 sterline satıldığı kaydedildi.

1997 yılında trajik bir trafik kazasında yaşamını yitiren Prenses Diana'nın içini döktüğü mektuplardan elde edilen gelir "Genç Müzisyenler Senfoni Orkestrası" ile "İngiliz Ulusal Balesi" gibi kuruluşlara bağışlanacak.

Diana-Charles-Camilla aşk üçgeni!

Prenses Charles'ın bir zamanlar aşk yaşadığı Camilla Parker'ın Kraliyet Ailesi tarafından "gelin" olarak kabul edilmesi krize yol açtı. Zira tam da bu sıralarda Prenses Diana ile aşka yelken açan Prens Charles tepkileri üzerine çekti.

Tüm baskılara rağmen Prenses Diana ile evlenen Prens Charles'ın evlilikten çok sonra bile Camilla Parker'ın hediyesi olan kol düğmelerini kullanması dikkatlerden kaçmamıştı. Prens Charles'ın Prenses Diana ile evlendiği ancak eski aşkı Camilla Parker'ı hiç unutmadığı öne sürülmüştü. İddialara doğru çıkmış ve Prens Charles ile Camilla Parker 2005 yılında evlenmişti.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 15:53