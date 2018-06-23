Perge'de rehberlerin topladıkları para ile 11 sütun dikildi

ANTALYA Valiliği'nin öncülüğünde başlatılan 'Perge'de Dikili Bir Sütunun Olsun' kampanyası kapsamında, NBK Touristic bünyesindeki yaklaşık 250 rehber ve firma genel müdürü 27 bin 500 TL topladı ve 11 sütunun dikimini üstlendi.

Antalya'da, ayakta kalan dünyanın en görkemli antik kentlerinden biri olan Perge, turizmde bu yıl tema olarak belirlendi. 2018'in Perge Yılı ilan edildiği turizm kentinde, Antalya Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle antik kentte kazılarda ortaya çıkartılan tarihi caddelerin sütunlarının kendi dönemindeki orijinal yerlerine dikilmesi için 'Perge'de Dikili Bir Sütunun Olsun' sloganıyla kampanya başlatıldı. Bugüne kadarki süreçte hem devlet hem de bağışçıların desteğiyle toplam 350 sütunun ayağa kaldırıldığı antik kentte, bu yılki kampanyada sponsor olunan sütun sayısı 40'a yükseldi.

MAAŞLARDAN İMECE USULÜ

Kentteki birçok sivil toplum örgütü ve önde gelen isimlerin 2 bin 500 TL karşılığında bir sütunun dikimini üstlendiği kampanyaya, Antalyalı turizm rehberlerinden de destek geldi. NBK Touristic firması bünyesinde yurt içi ve yurt dışında görev yapan yaklaşık 250 turizm rehberi kendi aralarında 25 bin TL topladı. NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz da 2 bin 500 TL karşılığında bir sütunun dikimini üstlenerek, rehberlerin maaşlarından imece usulüyle topladığı parayla birlikte toplam 11 sütun için 27 bin 500 TL'yi Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün hesabına yatırıldı.

PERGE'DE TÖREN DÜZENLENDİ

Restorasyonu tamamlanan ve tarihi dönemde olduğu gibi orijinal şekilde Perge Antik Kenti Batı Caddesi ve diğer alanlarda dikimi gerçekleştirilen sütunlar için rehberlerin katılımıyla Perge Antik Kenti'nde bir tören ve gezi düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Antalya Müze Müdürü ve Perge Antik Kenti Kazı Başkanı Mustafa Demirel, NBK Touristic Firması Genel Müdürü Recep Yavuz ile rehberler katıldı. İbrahim Acar, Mustafa Demirel ve Recep Yavuz kampanyaya destek veren tüm rehberlere teşekkür etti.

BİRÇOK ÖRNEK PROJEYE İMZA ATTILAR

NBK Touristic rehberlerinin daha önce de çok önemli kültür projelerine imza attıklarını belirten Recep Yavuz, "Rehberler tarihi kentlerin restorasyonundan Soma maden kazasında eşini, çocuğunu kaybeden ailelere desteğe, küçük beldelerde kütüphaneler kurulmasından 20 bin ilköğretim öğrencisine kitap hediye edilmesine kadar birçok projede önemli bir dayanışma ve yardımlaşma örneği sergiledi. Bu kampanyada 10 sütunun dikimi için 25 bin TL topladık. Bu konularda duyarlı olan rehberlerimizle gelecekte de benzeri projelere desteklerimiz sürecektir" dedi.



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