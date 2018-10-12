'Özün Sözü Rasim Özdenören' belgeselinin galası yapıldı

TÜRK edebiyatının yaşayan en önemli isimlerinden biri olan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Şair ve Yazar Rasim Özdenören'in hayatını anlatan 'Özün Sözü Rasim Özdenören' belgeselinin galası, Kahramanmaraş'ta yapıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan 'Özün Sözü Rasim Özdenören' belgeselinin galası Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Galaya; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Rasim Özdenören'den sonra Yedi Güzel Adam'ın hayattaki bir diğer ismi Yazar Nuri Pakdil ile daire amirleri ile davetliler katıldı. Galaya özellikle öğrencilerin ilgisi yoğun olurken; Özdenören ve Pakdil, salona öğrencilerin alkışları arasında girdi.Gala, tebrik telgraflarının okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telgrafı okunduğu sırada Rasim Özdenören gözyaşlarına hakim olamadı. Galanın açılış konuşmasını yapan Başkan Fatih Mehmet Erkoç, davetlilere teşekkür ederek, "Bizim kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesinde bu ülkenin kuruluşunda en önde durmuştur. Ve Osmanlı'nın son destanını, cumhuriyetin de ilk destanını yazmıştır. Nasıl o gün kahramanca bir duruş sergilemişse onların evlatları olan değerli ağabeylerimiz, şimdi aramızdalar Rasim ağabeyleri Nuri ağabeyler, üstad Necip Fazıllar, Cahit Zarifoğlulları gibi birçok değerli söz üstadı, edebiyatçı ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelesinde de bugünkü bu yeni Türkiye'nin ruhunun oluşmasında da kalemleriyle sözleriyle, eserleriyle öncü olmuşlardır" dedi.PAKDİL: EZELİ VE EBEDİ ULU ÖNDERİMİZ HZ. MUHAMMEDCelalettin Güvenç ile Vahdettin Özkan'ın da konuşma yapmasının ardından belgesel izletildi. Belgeselin sonunda Rasim Özdenören'e, Nuri Pakdil'e ve belgeselin yönetmeni Ekrem Doydu'ya plaket verildi. Nuri Pakdil, plaketi aldıktan sonra Rasim Özdenören'i kutlayarak, "Yedi Güzel Adam'dan ikimiz kaldık Rasim Özdenören ile elhamdülillah. Öbürleri hep Allah'ın rahmetine kavuştular. Allah, Nuri Pakdil'e de, Rasim Özdenören'e de uzun ömürler versin. Ne mutlu, yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük devrimcisi, ezeli, ebedi ulu önderimiz Hz. Muhammed'in ümmetinden olabilenlere. Ne mutlu, Müslüman'ın diyene" diye konuştu.PLAKETİNİ EŞİYLE BİRLİKTE ALDIRasim Özdenören ise plaketini almak için sahneye eşi Ayşe Özdenören ile birlikte çıktı. Eşinin elini öpüp sarılan Özdenören, plaketini Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un elinden aldı. Bu sırada duygulanan Özdenören, belgeselin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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