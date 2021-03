Orhan Gencebay: Erdoğan'ı iyi tanırım!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlerinden çoğuna gittiği için adeta linç edilen 76 yaşında usta sanatçı Orhan Gencebay, tüm bu yapılanların kasıtlı ve art niyetli olduğunu belirtti. Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuşan Orhan Gencebay, bilhassa salgın döneminde Cumhurbaşkanlığınca başlatılan konserlerin önemini vurgulayarak, sırf saldırı ve linç mağduru olmamak için bu konserlere katılmayan sanatçıların olduğunu ifade etti.

TRT'de yasaklandığı seneler...

Yakın zamana kadar "millî ve yerli" değerleri bulunmayan TRT'nin, o yıllarda eski TRT kriterlerine bağlı olmadığını, kriterlerin sadece yetersiz değil aynı zamanda yanlış kriterler olduğunu belirten Orhan Gencebay, millî ve yerli değerleri bilen bir sanatçı olarak sanat çalışmalarını serbest yaptığını, hâliyle farklı bir müzik ortaya koyduğunu fakat o dönemki TRT yönetiminin bunu anlamadığını, halkın ise gayet iyi anlayıp ilgi gösterdiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Halk sanatıma çok saygı gösterdi, çok ilgilendi, çok beğendi. Bu çok az insana nasip olmuştur. Gurur vermiştir bana her zaman. Ne yaptıysam her dönem değerlerimize bağlı kalarak ve bu değerleri evrensel boyuta taşıma gayesiyle yaptım. 1930'larda Türk müziği konservatuarının kurulması gerekiyordu, Batı müziği konservatuarı kuruldu. Sanatımız radyoda bile yasaktı. Batı yanlısı olanlar hem baskın hem de rahattı. O senelerde Türk müziği için yapılması gereken çok şey vardı ve hiçbiri yapılmadığı için hak ettiği yere gelemedi, gelişemedi. Her toplum kendi değerlerini korumalı ve evrensel zenginliğe katkı sağlamalı. Ancak bunu yaparken kendi kimliğimizi koruyarak yapmalıyız. Aksi takdirde asimile oluruz. Kalıp hâle gelen fikirler sanatımızın gelişimini engelledi. Buna isyan etti yıllarca. Ürettiğim özgün çalışmalardan sanat dünyasından dışlandım. Bir kez 'Türk müziğini bozuyorsun' diyerek idamımı bile istediler. Ben ise müziğimizi bozanın ben olmadığımı, bilakis Türk müziği için çok emek verdiğimi, bozsa bozsa Batı müziğinin bizim müziğimizi bozabileceğini, idam edilmesi gerekenin ise bu fikirler olduğunu' söylemiştim. Çok haksız suçlamalarla karşılaştım."

Cumhurbaşkanlığı Konserleri

Usta sanatçı, "Pandemi döneminde Cumhurbaşkanlığı Konserleri'nin müzik sektörümüze çok yararı oldu. Muhteşem bir organizasyondu. Böyle bir organizasyonu eleştirenler bence ya art niyetli ya da bilgisiz." dedi.

Cumhurbaşkanının davetleri ve linçler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlerine icabet etmesi ve karşılığında lince maruz kalması hatırlatılan Orhan Gencebay sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sosyal medyayı çok kötü kullanan, kötü niyetli olanlar var. Artık sosyal medyaya bakmıyorum bile. Bu art niyetli insanların Cumhurbaşkanımızı bile çok gereksiz ve haksız şekilde eleştirdiklerini görüyorum. Ben devletime son derece saygılı bir insanım. Cumhurbaşkanı davet ettiğinde tabii ki gideceğim. Sektörümüzle ilgili sıkıntıları, isteklerimizi kime anlatacağız biz? Tabii ki taleplerimizi devletimize ileteceğiz. Daha önceki devlet büyükleriyle de buluşur, görüşürdük. Cumhurbaşkanımız, halkımıza hizmet edebilmek için olağan üstü çaba sarf ediyor. Senelerdir tanırım kendisini. Bana yıllar önce 'Siyasette en büyük hedefim millî ve yerli değerlerimize sahip çıkmak' demişti. Bunu başarabilmek için de yoğun ve kararlı bir biçimde çalışıyor. Türkiye'nin daha güçlü ve müreffeh olması için yapılan her şeyi desteklerim. Muhalefetsiz olmaz ama sırf muhalefet olmak için de eleştirmeyi doğru bulmuyorum. İktidar da muhalefet de ülkemiz için iyi olacak tüm değerlerde buluşmalı. Bilhassa millî meselelerde. Muhalefet olmanın da bir mantığı olmalı. Çıkıp hâlâ Suriye'de ne işimiz olduğunu soranlar var. Soruyorum kendilerine: Avrupa, Amerika, Rusya ya da İran'ın ne işi var Suriye'de? Atatürk demiyor mu 'Vatanımızın güvenliği Musul ve Kerkük'ten başlar' diye. 'Suriye'de ne işimiz var?' diye soranlar Atamızı tanımıyorlar demek ki. CHP'ye 'Atatürk'ün partisi' söylemini doğru bulmuyorum. CHP, demokrasi gereği kurulan ilk parti. CHP'nin kurulmasına da Atatürk öncülük etti. Siyasi ve millî meseleler birbirinden kolaylıkla ayırt edilmeli. Suriye meselesi, Akdeniz meselesi, Libya konusu, Adalar konusu ve Kıbrıs konusu millî meselelerimizdir. Önemli olan Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün korunmasıdır. Millî meseleleri siyasi malzeme yapmamak gerekir."