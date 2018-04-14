'Orada duruverseydi zaman' İzmirliler ile buluştu

Mehmet KURT- Mehmet GÜNEY/İZMİR, ()- İZMİR Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde, sanatçı Pınar Ayhan'ın hazırladığı, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarının anlatıldığı müzikal belgesel 'Orada Duruverseydi Zaman'ın İzmir'deki ilk ve tek gösterimi yapıldı.

İzmir'deki iki özel okulun, okul aile birliklerinin katkılarıyla dün saat 20.30'da Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde, 'Orada Duruverseydi Zaman' adlı müzikal belgesel sahnelendi. Cumhuriyet'in kuruluş yıllarının ve dönüm noktalarının çeşitli anekdotlarla anlatıldığı 2 perdelik müzikal belgeseli, yaklaşık 200 kişi izledi.

Belgeseli hazırlayan sanatçı Pınar Ayhan, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, "Orada Duruverseydi Zaman'ı yaklaşık 1.5 yıldır farklı şehirlerde sahneliyoruz. Belgeselimizi ilk tamamladığımızda İzmir'e çok yakışacağını biliyorduk. 1.5 yıl önce ilk İzmir'e geliriz diye yola çıktık, ama nedense olmadı. Şimdi kısmetmiş, İzmirlilerle buluşuyoruz. Yüzyılımızdan hikayeleri, şarkılarıyla birlikte bir müzikal belgesel tadında İzmirliler ile paylaşacağız. Geçmişte neler yaşadık herkese anlatacağız. 'Orada duruverseydin zaman' dedirten anlar, anılar neydi, onların hepsini paylaşmaya anlatmaya gidiyoruz her yere" dedi.

Yaklaşık 3 saat süren iki perdelik müzikal belgeselin ilk bölümünde yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni 86 gün boyunca 10 bin mil yol katederek dünyaya tanıtan Karadeniz Vapuru'nun serüveni, yolculuk boyunca yaşananlar, Çanakkale Savaşları ve Anzaklar, İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Ankara'yı ziyareti sebebi ile bir ay gibi kısa bir sürede yazılan Özsoy Operası anlatıldı. Dönemin kostüm, dekor, aksesuar, şiir ve müzikleriyle renklendirilen müzikalin ikinci bölümünde ise köy enstitülerine yer verildi. Gösteri sonunda seyirciler, sanatçı Pınar Ayhan'ı ayakta alkışladı.

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