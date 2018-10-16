Okumanın büyüsü Gaziantep'i saracak

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Gaziantep Kitap Günleri, Gaziantep’in en önemli kültürel etkinliği olarak okurların takvimine şimdiden girdi. 20-28 Ekim 2018 tarihleri arasında, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek CNR Gaziantep Kitap Günleri, 160 binin üzerinde kitapseveri ağırlamayı hedefliyor.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından organize edilen CNR Gaziantep Kitap Günleri'ne 100'ün üzerinde yayınevi, 200 markasıyla katılacak. Organizasyonda çocuklara ve gençlere yönelik özel etkinlik alanları oluşturulacak.

Özellikle gençlerin yakından takip ettiği fenomen yazarların katılacağı CNR Kitap Fuarı’nda imza günleri ve söyleşiler büyük ilgi görecek. Her gün 500'den fazla etkinliği ev sahipliği yapacak olan fuarda, çocuklara özel hazırlanan “Haydi Boyayalım Etkinlik Alanı”, minik kitapseverlerin keyifli vakti geçirmesini sağlarken okumanın da önemini vurgulayacak.

9 gün boyunca tüm kitapseverleri ücretsiz olarak ağırlayacak CNR Gaziantep Kitap Günleri, Türkiye’de eğitim ve öğretim alanında yapılan çalışmalara üst düzeyde katkı sağlayacak.

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