Öğrencilerden israfa karşı fotoğraf sergisi

İSTANBUL, () - Üniversite öğrencileri 'israfa' dikkat çekmek için fotoğraf sergisi açtı. Sergiyle aşırı ve gereksiz tüketime karşı farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uygulamalı Bilimler Yükseokulu (UBYO) Gastronomi Bölümü öğrencileri, Öğretim Görevlileri Tolgahan Tabak ve İbrahim Levent Demirçakmak danışmanlığında, 'İGÜ İsraf Etme' isimli fotoğraf sergisi açtı.

UBYO Müdürü Prof. Dr. Hikmet Kavruk ve Prof. Dr. Orhan İşcan tarafından açılışı yapılan sergide israfa dikkat çeken görseller yer alıyor. İsraf hakkında farkındalık yaratmak amaçlanan sergi, farklı eğitim-öğretim kurumlarında, kamu ve özel kuruluşlarında da ziyarete açılacak. UBYO Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı Tekiner, öğrencilerin alanları ile ilgili bir soruna hassasiyetlerinden ve planlanan farkındalığın kamuya yaygınlaştırılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

“YÜKSEKÖĞRETİM İSRAFA KARŞI”

“İGÜ İsraf Etme” Sergisi ile devlet tarafından ekmek israfına karşı başlatılan kampanyaya yükseköğretim alanında destek olduklarını belirten bölüm öğrencileri Aslıhan Hasceviz ve Elis Mutlu, israf konusunda toplumda daha fazla dikkat çekecek projeler planladıklarını ifade etti.