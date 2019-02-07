Öğrenciler, halk oyunları yarışmasında hünerlerini sergiledi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği yarışması Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Öğrenciler, dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi.

Merkez ve ilçelerden toplam 8 okul ve 128 lisanslı halk oyuncunun katıldığı müsabaka sonunda, derece elde eden okullar belirlendi. Minikler düzenlemesiz dalda Prof. Dr.Halet Çambel İlkokulu birinci, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ikinci, Küçükler düzenlemesiz dalda İMKB Ortaokulu birinci, Mustafa Konaklı Ortaokulu ikinci, Yıldızlar düzenlemesiz dalda Kadirli Kümbet Ortaokulu birinci, Kadirli Ergenekon Ortaokulu ikinci olurken, Gençler düzenlemesiz dalda Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci Kadirli Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise ikinci oldu.

Derece yapan takımlar kategorilerine göre Osmaniye'yi grup müsabakalarında temsil edecekler.

Yarışma sonunda düzenlenen törende derece alan okullara madalya ve kupaları halk oyunları hakemleri tarafından verildi.



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