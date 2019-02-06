Oda Müziği Festivali sona erdi

OSMANGAZİ Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Oda Müziği Yarışması ve Festivali’nin son gününde Bosphorus Trio sahne aldı.

Osmangazi Belediyesi’nin Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın yanı sıra Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve Goethe Enstitüsü ile birlikle düzenlediği Osmangazi Oda Müziği Yarışması ve Festivali’ne Bursalı sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleşen festivalin son gününde Özgecan Günöz kemanda, Çağlayan Çetin viyolonselde, Özgür Ünaldı ise piyanoda dinleyicilere klasik müziğin çarpıcı eserlerini sundu.

Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği festivalin öğrenciler için de oldukça yararlı olduğunu ifade eden Bosphorus Trio sanatçıları, Başkan Mustafa Dündar’a teşekkür etti. Yaklaşık iki saat süren konser sonunda sanatçılar, müzikseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Festival kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilerin katılımıyla düzenlenen Oda Müziği Yarışması’nın sonuçları da açıklandı. Ellen Jewett, Rebekka Hartmann, Lauma Skride, İsmail Göğüş, Görkem Çalgan, Özgür Ünaldı ve Cem Önertürk gibi önemli isimlerin jüri üyeliğini yaptığı yarışmada oda müziği toplulukları müzikalite, teknik yeterlilik, müzikal uyum nitelikleri üzerinden değerlendirildi. KlarAnka grubundan Efil Özdemir, Elif Simay Meteoğlu, Lara Beşer ve Doruk İlhan birinci olurken, Duolog grubundan Mert Bozdemir, Berkay Cantürk, Boğaç Batu Erol ikinci oldu. Aynı zamanda Auroro grubundan Beliz Güney ve Arda Deniz Gül de üçüncülük başarısı elde etti.

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