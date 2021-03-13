O dönemin hükümdarları kadınmış!

Özerk Barselona Üniversitesi araştırmacıları, İspanya'nın La Almoloya şehrinde yer alan Murcia bölgesinde önemli bir arkeolojik kazı çalışması yürütüyor. Yapılan araştırmalar sonucunda bölgedeki La Armoroya sarayının zemininde önemli bir keşfe imza atıldı. Arkeologların bulduğu iki mezar tarihin derinliklerine ışık tutacak bilgiler sundu. Mezarı bulunan kadının 25-30 yaşlarında, erkeğin ise 35-40 yaşlarında olduğu tespit edildi. Kadın ve erkek cesediyle beraber gömülen eşyalardaki farklılık ise önemli bir bilgiyi ortaya çıkardı.

Hem kadının hem de erkeğin bazı eşyalarla birlikte gömüdüğü kaydedildi. Kadınla birlikte gömülen nesnelerin değerli bilezikler ve paha biçilemeyen gümüş bir taç olduğu, erkeğin ise görece daha sade eşyalarla gömüldüğü belirtildi. Yaklaşık 4 bin yıl önce İspanya'da hüküm süren El Argar toplumundaki kadınların toplumdaki yerini gösteren araştırmanın sonuçları Antiquities isimli bilimsel dergide yayımlandı.

Paha biçilemeyen gümüş taç dikkat çekti

Dönemin yönetici kesimiyle ilgili önemli bilgilere ulaşıldığını kaydeden çalışmanın baş yazarı Vincent Gal, 30'a yakın değerli eşya bulduklarını ve bunların önemli kısmının kadına ait olduğunun tespit edildiğini belirtti. Araştırmayı yürüten ekipten bazı çalışanlar ise bulunan gümüş taç ile daha önce yine kadın yöneticilere ait olduğu tespit edilen taçlar arasındaki bir farklılığı da açığa çıkardıklarını bildirdiler. Bilezikler ve kulak tıkaçları ve içinde hayvan resimlerinin bulunduğu kitapla gömülen kadına ait en dikkat çeken nesnenin bu paha biçilemeyen gümüş taç olduğu kaydedildi.

Christina Refuete: "Eşyalar bu kadınların gücünü gösteriyor"

Gömülen kadına ait olduğu belirlenen tacın, daha önceki taçlardan çok daha gösterişli ve değerli olduğu aktarıldı. Çalışmanın yazarlarından olan Christina Refuete, bunun 4 bin yıl önce İspanya'daki kadın hükümdarların güçleri hakkında önemli bir bilgi sunduğunu aktardı. Bu kadınların erkeklerden çok daha lüks eşyalarla gömüldüğünü bildiren Refuete, o dönemde hükümdarların genellikle kadınlardan oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.