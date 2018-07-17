Nostaljik Buluşma

Yalova Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirdiği etkinliğe Yeşilçam’ın efsane isimleri Filiz Akın ile Ediz Hun da katıldı. Ediz Hun, “Sevgili Filiz’le birlikte burada sizlerle bulunuyor olmaktan, Yalovalılarla kucaklaşıyor olmaktan çok büyük bahtiyarlık duyuyoruz” dedi. Yalova’da birçok film çektiklerini anlatan Hun, kendilerine gösterilen ilgiye teşekkür etti.

‘MASUMİYETİ, BÜYÜK AŞKLARI KAYBETTİK’

Yeşilçam’ın eski filmlerine gösterilen ilginin sebebi sorulan Filiz Akın ise, “Tüketim toplumuna geçtiğimizden beri o dönemki bazı şeyleri kaybettik; masumiyeti, büyük aşkları, komşuculuğu, güzel insan olmayı. Halkımız kaybolan değerleri bu filmlerde gördükleri için galiba, bu yüzden böyle büyük bir ilgi hala devam ediyor” diye konuştu.

İkili, Yalovalılar ile birlikte 1971 yılında başrollerini paylaştıkları ‘Cambazhane Gülü’nü izledi.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, 13:29