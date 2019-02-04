Nilüfer’de piyano yıldızları resitali

Nilüfer Belediyesi ve Elena Çekiç Müzik Akademisi iş birliğiyle Konak Kültürevi’nde gerçekleştirilen Tamara Poddubnaya ve Piyano Yıldızları Piyano Resitali beğeni topladı.

Bursa’daki genç ve yetenekli piyanistlere verdiği eğitimle onları uluslararası organizasyonlara dahil etmesi ile tanınan Elena Çekiç, Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle ünlü piyanist Tamara Possubnaya’yı Nilüferli müzikseverlerle buluşturdu. Ödüllü sanatçı Possubnaya, Konak Kültürevi’ndeki muhteşem müzik ziyafetinde sahneyi Elena Çekiç Müzik Akademisi’nde eğitim alan genç yeteneklerle paylaştı. Aynı zamanda akademisyen olan, Long Island Konservatuarı Piyano Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tamara Poddubnaya, genç yeteneklere verdiği 5 günlük ustalık sınıfları (master class) eğitimleri sonunda onlarla aynı sahneyi paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Sanatçı “Nilüfer Belediyesi bizi 2.defa Bursalı müzikseverle buluşturdu, genç yeteneklere fırsat kapılarını arkasına kadar aralayan Nilüfer Belediyesi ve Elena Çekiç Müzik Akademisi’ni kutluyorum.”diye konuştu.

Tamara Poddubnaya ve genç yetenekler konserin sonunda uzun süre ayakta alkışlandı. Konseri izleyen Nilüfer Belediyesi Başkan Koordinatörü Dr. Sibel Özer de Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına sanatçıya çiçek vererek, etkileyici konser için teşekkür etti.

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