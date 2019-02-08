Nilüfer Caz Festivali’nde, Elif Çağlar sahne aldı

NİLÜFER Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Nilüfer Caz Tatili'nde Elif Çağlar, sahne aldı.

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Nilüfer Caz Tatili, bir birinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde sahne alan Elif Çağlar, konserinde tüm düzenlemeleri kendisine ait olan son albümü ve önceki albümlerinden parçalar seslendirdi. Elif Çağlar’a piyanoda Çağrı Sertel, kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ediz Hafızoğlu eşlik etti. Yaklaşık iki saat süren konser sonunda Çağlar, hayranlarından büyük alkış aldı.

Konser sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Berna Hacer Bilici, Elif Çağlar’a çiçek verip performansından dolayı kutladı.

ÇAĞLAR’DAN CAZ TATİLİ’NE ÖVGÜ

Nilüfer Belediyesi’ne Caz Tatili’ni düzenlediği için teşekkür eden Elif Çağlar, “Türkiye’de caz müziğine ilişkin festivallerin artmasına ihtiyaç var. Caz ile dinleyici arasındaki buzları kırmak adına. Son yıllarda bunun örneğini Nilüfer Caz Tatili ile görmüş olduk. Gerçekten hem dinleyici muhteşem hem de ilgi güzel. Organizasyon keyifli ve emek verilerek hazırlanmış. Umarım uzun yıllar sürer. Emeği geçenlere ve Bursalı caz severlere teşekkür ediyorum” dedi.

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