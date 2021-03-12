Netflix'ten "şifre paylaşımı" atağı!

Dizi ve yayın platformu Netflix'te yer alan yüzlerce dizi ve filmi arkadaşlarıyla paylaşam kullanıcılar, şifrelerini vererek aynı hesabın başka haneler tarafından da kullanılabilmesini sağlıyor. Böylece üyelik yapmak zorunda kalan insanların sayısı da düşüyor. Üyelik yapmadan arkadaşlarının hesaplarını kullanan kişileri engellemek için Netflix'in harekete geçtiği kaydedildi. Üyelik yapmadan içeriklerden yararlanılmasını istemeyen Netflix, hesapların şifresinin başka hanelerle paylaşılmasının önüne geçmek istiyor.

Pandemi döneminde abone sayısı da arttı!

Dünya genelindeki abone sayısı 200 milyonu aşan Netflix'in Türkiye'de de 3.5 milyon abonesi bulunuyor. Pandemi koşulları nedeniyle insanların eve kapanmasıyla birlikte Netflix üye sayılarında da patlama yaşandı. Buna rağmen üye olmadan yayınları izlemek isteyenlerin peşine düşen Netflix, yayınlardan ücretsiz faydalananları üyeliğe zorlamak için kolları sıvadı. Platformu kullanmak isteyen kullanıcıların, telefon veya e-posta yoluyla kendilerine gelecek şifreyi kullanmak zorunda kalacakları ifade edildi.

"Aynı evde yaşamıyorsanız kendi hesabınızı açın"

Netflix'in bu planının resmi olarak uygulamaya geçip geçmeyeceği konusu netlik kazanmadı. Bu kısıtlama planının bazı kullanıcılar üzerinde test edildiği kaydedildi. Platforma girerken profil seçen kullanıcıların önüne "Bu hesabın sahibiyle aynı evde yaşamıyorsanız izlemek için kendi hesabınızı açmalısınız" uyarısının çıktığı aktarılıyor. Netflix'in kullanım şartlarından birinin "bir hesap sadece aynı hane içinde yaşayan insanlar tarafından kullanılır" olduğu biliniyor. Platformun ortak kurucularından olan Reed Hastings, şifre paylaşımının kabullenilmesi gereken bir durum olduğunu ve bununla ilgileneceklerini belirtmişti.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 15:53