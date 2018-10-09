NEMRUT ZİRVESİNDE ENGELLİLER İÇİN ÖZEL KONSER

ADIYAMAN(H24)- Adıyaman’dan Kahta’ya gelen Rotary üyeleri ve engelli vatandaşlar, ilk olarak tarihi Karakuş Tümülüsüne gitti. Buradaki gezileri tamamlayan kalabalık gurup 2 bin yıllık Cendere Köprüsüne, oradan da Dünyanın en yüksek açık hava müzelerinden biri olan, devasa kral ve tanrı heykellerinin arasında güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesine askerlerin ve rotaryenlerin de yardımı ile zorlu bir tırmanışın ardından ulaşmayı başaran engelliler adeta büyülendi.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale getirilen “Engellilerle Zirvede Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi kapsamında Ankara, İstanbul, Çorlu, İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin, Gaziantep, Malatya, Karadeniz Ereğli ve birçok ilin yanı sıra ABD, Brezilya, Tayvan, Meksika, Tayland ve Bulgaristan başta olmak üzere Türkiye’nin değişik illerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Adıyaman’a gelen Exchange Değişim Programı Öğrencileri, Engelliler ve Rotaryenler yüzlerce ziyaretçinin de desteği ve katılımıyla tamamladı.

Zirvede “Ünlü Neyzen Burcu Karadağ ve Quarted Mezopotamya” grubunun verdiği konserde Türk ve Batı müziğinin eşiz melodileri adeta gökyüzüne yükseldi.

Haber-Fotoğraf: Ferit BİNZET

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 08:52