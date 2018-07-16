Müzeyyen Senar 100 Yaşında!

Müzeyyen Senar, bundan tam 100 yıl önce hayata geldi. Bursa’da doğan efsane, usta isimlerden musiki dersi aldı. Yeteneği ile öne çıkan Senar, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında radyolarda şarkı seslendiriyor, gazinolarda performans veriyordu. Osmanlı’daki erkeğin kadından üstün olduğu anlayışını yıkan Cumhuriyetin kanlı canlı örneğiydi.

Birçok kez Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkan Senar, ilk kez 1936’da Atatürk’le tanıştı. Senar ile 35 yıl bir arada olan ve ‘O Bir Devdi Bir Devirdi’ kitabını kaleme alan Radi Dikici, Senar ile Atatürk arasında geçen anıları şöyle kaleme almıştı:

İŞTE İLK KARŞILAŞMALARI

Tarih, 19 Aralık 1936. Eşi Ali Senar yeni işten gelmiştir. Ailenin geçimi Ali Bey’in maaşı, Müzeyyen’in radyodan aldığı parayla sınırlıdır. Kazancı Yokuşu’ndaki evin kapısı çalınır. Gelen saz üstadı Nubar Tekyay’dır. Sonrasını Müzeyyen Senar şöyle anlatır: “Nubar Tekyay ‘Hadi kızım hazırlan, Mustafa Kemal Paşa seni dinlemek istiyormuş, Dolmabahçe Sarayı’na gidiyoruz. Yüzüm kül olmuş, olduğum yere çökmüşüm. O büyük adam beni çağırıyor, ona şarkı söyleyeceğim. Onu gördüğüm andan itibaren sesim çıkmaz, rezil olurum diye düşündüm.‘Bak kızım’ dedi Nubar hocam, ‘Hemen hazırlan, kocan da seninle gelecek. Aşağıda Paşa’nın gönderdiği araba bekliyor.’

(…) Sanki bana bir asır gibi gelen hazırlık ve yolculuktan sonra saraya vardık. Yaveri takip ederek içeri girdik. Masanın kurulduğu salona girdiğim anda Atatürk’ü gördüm ve dizlerimin bağı çözüldü. ‘Gel kızım, buraya, yanıma otur’ dediği anda bayılabilirdim. Saz arkadaşlarımı görünce sevindim.”

Müzeyyen Senar öyle mutlu ve heyecanlıdır ki, adeta bir rüya alemindedir. Senar, anlatmaya devam ediyor: “Atatürk yaverini çağırdı, bir şeyler söyledi. Yaver bana döndü ‘Hanımefendi eşinizle beni takip eder misiniz’ deyince, peşine düştük. Bizi oda kadar büyük bir banyoya götürdü. İçeride üç kişi vardı. Berber olduklarını anlamıştım. Yaver, ‘Paşam bazı şeyler buyurdu. Berbere ben ne yapacağını söyledim’ dedi. Berber topuzumu açtı ve saçlarımı kesmeye başladı. Bitince gerçekten saçlarım kısalmış ama bana dergilerde gördüğüm gibi modern bir hava vermişti (Müzeyyen Senar daha sonraki yıllarda saçlarını hiç uzatmadı, Atatürk’ün istediği kısalıkta bıraktı.)

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 11:50