Montessori Eğitim Kitabı Türk Kültürüne Ait Kodlar ile Yayınlandı

Raflarda yerini alan Anne Baba Rehberi Montessori Eğitim Kitabı, eğitimci Leyla Öztürk tarafından yazıldı. Finlandiya eğitim sistemini model alan kitapın çocuklarda bireysel becerileri geliştirme ve ilgi alanlarına uygun olacak şekilde eğitim verme alanı olan montessori eğitimini Türk kültürüne ait olan kodlar ile de harmanlandığı bilgisi öğrenildi. İşte eğitimci Leyla Öztürk'ün New York'ta bulunduğu sırada yazmış olduğu montessori eğitim kitabı hakkında detaylı bilgiler ve merak edilen tüm konular…

Finlandiya'nın ünlü eğitim sisteminin model alınarak hazırlandığı ve eğitici Leyla Öztürk tarafından yazılan Anne Baba Rehberi Montessori Eğitim Kitabı'nın, yazarın New York'ta dil ve çocuk psikolojisi eğitimi aldığı sırada yazıldığı ifade edildi. Leyla Öztürk'ün New York'ta bulunduğu zaman Montessori Okulu ile karşılaşması ve daha sonra montessori eğitim sistemi üzerine çalışma yapması sonrasında kitap Türkiye kültürüne ait olan kodlar ile sentezlendi ve son olarak raflardaki yerini aldı.

Türkiye kültürü ile sentezlenen montessori eğitim kitabının yalnızca çocuklar ile ilgili olmadığı açıklandı ve yazar Leyla Öztürk montessori eğitim sisteminin yalnızca materyallerden ibaret olmadığını ve hatta bir bilim dalı olduğunu da keşfettiğini açıkladı. Raflarda yerini alan bu eğitim kitabında pek çok materyalin evlerde bulunan malzemeler ile nasıl yapabileceğimizi ve yapılan bu malzemeler ile nasıl çalışılabileceğini ve bunun yanı sıra sadece çocuklarda değil anne babada da değişimin fark edilmesini sağlayacak olan ipuçlarının anlatıldığı belirtildi. Aynı zamanda raflarda yerini alan ve Anne Baba rehberi olduğu öğrenilen montessori eğitim kitabının okuyucuyu hem anne babanın hem de çocukların kendilerini keşfedebilecekler i büyük bir yolculuğa çıkardığı öğrenildi. Türkiye kodları ile harmanlanmış olan kitapta çocukların kendilerini keşfedeceği ve anne babaların da çocukları ile olan resimlerinin güçleneceği belirtiliyor. Aynı zamanda kitabın bilimle donandığı bir düzen için adeta rehber niteliğinde olan kitabın Alfa yayınlarınca satışa sunulduğu bilgisi açıklandı.