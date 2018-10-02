Moğollar ve Ezhel aynı sahnede

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - TÜRK rock müziğinin efsane grubu Moğollar, yarın akşam İstanbul’da sahne alacak. Rap müziğin parlayan yıldızı Ezhel, grubun sahnesine konuk sanatçı olarak çıkacak.

50’nci yılını kutlayan Moğollar, “Burada Müzik Var” etkinlikleri kapsamında yarın Moda Kayıkhane’de konser verecek. Efsane grubun sahnesine, ilk albümü Müptezhel ile büyük çıkış yapan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ezhel konuk olacak. Rap ile birlikte halk müziğine de ilgi duyan Ezhel, daha önce de bir konserde Moğollar ile birlikte “Ölüler altın takar mı” şarkısını sahnede birlikte seslendirmişti.

ŞENAY LAMBAOĞLU YENİ ALBÜMÜNDEN ŞARKILARLA SAHNEDE

Etkileyici yorumculuğuyla ve özgün tarzıyla dikkati çeken Şenay Lambaoğlu, 4’üncü albümü “Rüyalarıma Gir”in ilk İstanbul konserini aynı gece verecek.

Ada Müzik’ten çıkan “Rüyalarıma Gir”de caz müziği ile farklı türler arasında diyalog kurarak sesini geniş kitlelere duyuran Lambaoğlu’nun albümünde yer alan tüm şarkıların sözü ve besteleri kendisine ait. Konserde sanatçıya piyanoda Tolga Bedir ve Kaan Bıyıkoğlu, gitarda Erdinç Şenyaylar, saksafonda Serhan Erkol ve Batu Şallıel, bas gitarda Caner Üstündağ ve davulda Ekin Cengizkan eşlik edecek.

BORA ÖZTOPRAK’TAN UNUTULMAZ KLASİKLER

Gecenin bir diğer konserinde ise sahnede Bora Öztoprak olacak. Unutulmaz klasikler arasına giren “Seni Seviyorum”, “Akdeniz Geceleri”, “Başıma Bela Mısın”, “Gidiyorum” gibi şarkılarını seslendirecek Öztoprak, sahnesine ayrıca tiyatro, dizi ve film oyuncusu Devrim Yakut’u da konuk edecek.