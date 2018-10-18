MilyonFest İzmir başlıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - 3 günde 21 sanatçıyı binlerce müzikseverlerle bir araya getirecek “MilyonFest İzmir” yarın başlayacak.
Umut Kuzey önderliğinde Milyon Yapım organizasyonu ve Karşıyaka Belediyesi’nin katkılarıyla 19, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde Karşıyaka’da gerçekleşecek festivalde Teoman, Duman, Şebnem Ferah, Athena, Selda Bağcan ve Ceza’nın da aralarında olduğu 21 sanatçı konser verecek.
Yarın başlayacak festivalin programı şöyle:
19 Ekim Cuma:
Şebnem Ferah
maNga
Feridun Düzağaç
Fatma Turgut
Pera
Son Feci Bisiklet
Beyefendi
20 Ekim Cumartesi:
Athena
Selda Bağcan
Pinhani
Pamela
Niyazi Koyuncu
Anıl Piyancı
Başıbozuk
21 Ekim Pazar:
Teoman
Duman
Ceza
Cem Adrian
Baba Zula
Can Gox
Nova Norda