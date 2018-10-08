MilyonFest İzmir 21 sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İZMİR’de 19, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde düzenlenecek “MilyonFest İzmir”, 3 günde 21 sanatçıyı binlerce müzikseverlerle bir araya getirecek.

Umut Kuzey önderliğinde Milyon Yapım organizasyonu ve Karşıyaka Belediyesi’nin katkılarıyla Karşıyaka’da gerçekleştirilecek festivalde Teoman, Duman, Şebnem Ferah, Athena, Selda Bağcan ve Ceza’nın da aralarında olduğu 21 sanatçı konser verecek.

19, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde düzenlenecek festivalin programı şöyle:

19 Ekim Cuma:

Şebnem Ferah

maNga

Feridun Düzağaç

Fatma Turgut

Pera

Son Feci Bisiklet

Beyefendi

20 Ekim Cumartesi:

Athena

Selda Bağcan

Pinhani

Pamela

Niyazi Koyuncu

Anıl Piyancı

Başıbozuk

21 Ekim Pazar:

Teoman

Duman

Ceza

Cem Adrian

Baba Zula

Can Gox

Nova Norda