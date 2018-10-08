MilyonFest İzmir 21 sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İZMİR’de 19, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde düzenlenecek “MilyonFest İzmir”, 3 günde 21 sanatçıyı binlerce müzikseverlerle bir araya getirecek.
Umut Kuzey önderliğinde Milyon Yapım organizasyonu ve Karşıyaka Belediyesi’nin katkılarıyla Karşıyaka’da gerçekleştirilecek festivalde Teoman, Duman, Şebnem Ferah, Athena, Selda Bağcan ve Ceza’nın da aralarında olduğu 21 sanatçı konser verecek.
19, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde düzenlenecek festivalin programı şöyle:
19 Ekim Cuma:
Şebnem Ferah
maNga
Feridun Düzağaç
Fatma Turgut
Pera
Son Feci Bisiklet
Beyefendi
20 Ekim Cumartesi:
Athena
Selda Bağcan
Pinhani
Pamela
Niyazi Koyuncu
Anıl Piyancı
Başıbozuk
21 Ekim Pazar:
Teoman
Duman
Ceza
Cem Adrian
Baba Zula
Can Gox
Nova Norda